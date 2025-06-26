Певицу Lorde задержали во время съемок клипа

Инцидент произошел во время работы над клипом на новую песню What Was That. Певица объявила о месте съемки в своих соцсетях.

«Ко мне подошел строгий антитеррористический отдел. Они сказали, что, если я ступлю на территорию парка, меня арестуют за нарушение общественного порядка», - рассказала Lorde в интервью People.

Полицейские задержали певицу и некоторое время допрашивали, обвиняя в организации несанкционированного скопления людей, что могло привести к массовым беспорядкам. В результате съемочной группе пришлось ждать несколько часов, прежде чем продолжить работу. «Нам пришлось снимать в ускоренном режиме, потому что премьера клипа должна была состояться через 24 часа», - призналась Lorde.