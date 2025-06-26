ЧТО ПРОИСХОДИТ? Кейт Миддлтон перестанет появляться на публике

На ближайшие месяцы принцесса Уэльская Кейт Миддлтон отменяет большинство появлений на публике. Ее внезапное исчезновение с горизонта - далеко не случайность, а весьма продуманное решение, отмечает Daily Beast.
Недавний срыв визита герцогини на скачки в Аскоте был лишь первым сигналом, и сейчас Кейт пересматривает график, намереваясь существенно сократить количество публичных мероприятий до конца текущего года.
«Самое главное - выздоровление Кейт... До конца года она сбавит обороты. Я буду удивлен, если в течение следующих трех месяцев мы увидим ее больше трех раз», - рассказал журналистам бывший придворный.
Инсайдеры дополняют, что изменения связаны как с эмоциональной, так и с физической нагрузкой. Несмотря на завершение курса лечения от онкологии, участие в публичной жизни все же по-прежнему дается ей тяжело.
Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон неожиданно пропустила королевские скачки из-за последствий лечения рака. Принцесса Уэльская в последний момент решила отказаться от своего участия.
Это было связано с тем, что, несмотря на то, что у нее наступила ремиссия, Кэтрин все еще нужно время, чтобы войти в прежний рабочий режим. А не так давно Кейт Миддлтон дала редкий комментарий о жизни после борьбы с онкологией. Она призналась, что после того, как поборола недуг, нашла спокойствие в долгих прогулках на природе.