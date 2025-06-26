ФОТО Несчастный случай на футбольном матче: эстонского блогера увезли в больницу

На состоявшемся в среду матче «Хийумаа» против «Гелиоса» в Кярдла на поле в основном составе вышел Робин Валтинг. Однако он был вынужден покинуть игру уже на 21-й минуте: травма, полученная на поле, оказалась настолько серьезной, что его доставили прямо в больницу.

«Во время футбола локоть вылетел из сустава, и меня увезли сразу в больницу», - написал Валтинг в Stories в Instagram.

Stories Робина Валтинга. Фото: Robin Valting/ Instagram/ ekraanipilt

«Парни продолжают играть», - написал Валтинг прямо из больничной койки. Травма локтя оказалась куда серьезнее, чем предполагалось сначала. К фото, сделанному в больнице, Валтинг добавил и рентгеновский снимок, на котором виден перелом локтя.

«Прекрасной среды», - добавил блогер.

Stories Робина Валтинга. Фото: Robin Valting/ Instagram/ ekraanipilt

Валтинг уже долгое время играет в составе футбольного клуба «Хийумаа», исполняя обязанности центрального атакующего полузащитника. Блогер играет под номером 69.