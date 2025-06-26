ФОТО Смотрите, как сейчас выглядит самая красивая девочка в мире

Тилан Блондо еще в детстве назвали самой красивой девочкой в мире, и она начала работать моделью всего в три года. Титул, который закрепился за ней, привлек к себе как восхищенные взгляды, так и волну критики, так как многим кажется неправильным превозносить маленького ребенка исключительно из-за его внешности.
Тилан - французская модель, которая оказалась в центре внимания с самого раннего возраста. Ее карьера началась в три года, когда агент Жана-Поля Готье заметил ее на модном мероприятии на Елисейских Полях. Внимание к девочке быстро привело ее на обложки журналов и модные подиумы.
Тилан - дочь бывшего французского футболиста Патрика Блондо и телеведущей Вероники Лубри. Ее родители развелись в 2016 году.
Тилан покорила людей своими ярко-синими глазами, золотистыми локонами и естественной харизмой. Вскоре она уже работала с такими известными модными брендами, как Miu Miu, Dolce & Gabbana, Versace, L'Oréal Paris и Ralph Lauren. Она также появилась на обложке Vogue Enfants, и с того момента ее начали называть самой красивой девочкой в мире.
Однако с известностью пришли и противоречия. Когда Тилан в десять лет позировала для модной фотосессии Vogue Enfants, ее макияж и одежду сочли слишком провокационными. В обществе развернулась открытая дискуссия о сексуализации детей в медиа. Впоследствии Тилан сосредоточилась на учебе, а в 2015 году начала актерскую карьеру.
Где она сейчас?
Сейчас 24-летняя Тилан продолжает работать моделью, но попробовала себя и в бизнесе. В 2018 году она основала собственный бренд одежды Heaven May и в том же году возглавила рейтинг 100 самых красивых лиц по версии TC Candler.
Тилан публикует свои фотографии в социальных сетях, однако реакция на них бывает не только положительной. Когда New York Post опубликовал ее недавние снимки, вновь всплыла старая тема: стоит ли вообще называть ребенка самым красивым в мире? Многие считают, что нет:
«Грустно, что маленького ребенка так называли - это странно и нездорово».
«Составление рейтинга красоты для шестилетних детей многое говорит о нашей культуре. В этом нет ничего хорошего».
В целом, статья вызвала обсуждение того, какое влияние может оказать подобный титул на развитие ребенка, пишет Tyla.
Что сама Тилан думает о своем титуле?
Блондо еще в 2018 году призналась, что хотела бы избавиться от этого титула. «Даже сейчас люди говорят мне, что я ведь та самая красивая девочка», - рассказывала она. - «Но я так себя не ощущаю. Я просто человек, и тогда я была просто ребенком».
Она также вспомнила, как все начиналось. «Сначала мама сказала, что я еще не работаю ни с одним модельным агентством. Но Жан-Поль Готье ответил: "Она должна быть здесь завтра." И тогда мама решила, почему бы и нет».