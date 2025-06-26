ФОТО Смотрите, как сейчас выглядит самая красивая девочка в мире

Тилан публикует свои фотографии в социальных сетях, однако реакция на них бывает не только положительной. Когда New York Post опубликовал ее недавние снимки, вновь всплыла старая тема: стоит ли вообще называть ребенка самым красивым в мире? Многие считают, что нет:

«Грустно, что маленького ребенка так называли - это странно и нездорово».

«Составление рейтинга красоты для шестилетних детей многое говорит о нашей культуре. В этом нет ничего хорошего».

В целом, статья вызвала обсуждение того, какое влияние может оказать подобный титул на развитие ребенка, пишет Tyla.

Что сама Тилан думает о своем титуле?

Блондо еще в 2018 году призналась, что хотела бы избавиться от этого титула. «Даже сейчас люди говорят мне, что я ведь та самая красивая девочка», - рассказывала она. - «Но я так себя не ощущаю. Я просто человек, и тогда я была просто ребенком».