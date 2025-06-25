СМОТРИТЕ Спутница жизни Кристена Михала поделилась снимком с Трампом и Мелони

На саммите НАТО в Гааге присутствовали представители стран-участниц, в том числе премьер-министр Кристен Михал, вместе со своей спутницей Эвелин Орас. На своей странице в Instagram она поделилась фото, на котором позирует с президентом США и премьер-министром Италии.
Орас опубликовала в Instagram фотографию, на которой она запечатлена вместе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом США Дональдом Трампом. Все трое улыбаются на снимке, сделанном в королевском дворце в Гааге.
«Исторический день! НАТО стало сильнее, ЕС и США - хорошие друзья и крепкие союзники, Эстония под защитой», - написала Орас.
На саммите НАТО в Гааге союзники договорились о новой цели в области повышения расходов на оборону - 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, это историческое решение, которое значительно укрепит безопасность как Эстонии, так и всего НАТО, пишет Rus.Postimees.