СМОТРИТЕ Спутница жизни Кристена Михала поделилась снимком с Трампом и Мелони

Эвелин Орас и Кристен Михали прибывают на ужин у королевской семьи Нидерландов в Гааге. 24 июня 2025 года.

На саммите НАТО в Гааге присутствовали представители стран-участниц, в том числе премьер-министр Кристен Михал, вместе со своей спутницей Эвелин Орас. На своей странице в Instagram она поделилась фото, на котором позирует с президентом США и премьер-министром Италии.