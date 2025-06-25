Сильвия Ильвес поделилась впечатлениями от свадьбы популярного блогера: «Одно из самых прекрасных событий этого года»

В прошлое воскресенье, 22 июня, блогер Марианн Трейманн вышла замуж за своего избранника Томаса Мяртена Легранта. Роскошная свадьба прошла в усадьбе Саку. Виолончелистка Сильвия Ильвес, выступавшая перед собравшимися гостями, подчеркнула, что свадьба Mallukas стала поистине великолепным событием.
На свадьбе блогера Mallukas и Томаса Мяртена Легранта выступала виолончелистка Сильвия Ильвес, которая в этот важный день была в восхитительном светло-голубом платье. Ильвес рассказала Elu24, что сама создала дизайн своего платья.