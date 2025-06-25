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Сильвия Ильвес поделилась впечатлениями от свадьбы популярного блогера: «Одно из самых прекрасных событий этого года»

Сильвия Ильвес на свадьбе Mallukas.

В прошлое воскресенье, 22 июня, блогер Марианн Трейманн вышла замуж за своего избранника Томаса Мяртена Легранта. Роскошная свадьба прошла в усадьбе Саку. Виолончелистка Сильвия Ильвес, выступавшая перед собравшимися гостями, подчеркнула, что свадьба Mallukas стала поистине великолепным событием.

На свадьбе блогера Mallukas и Томаса Мяртена Легранта выступала виолончелистка Сильвия Ильвес, которая в этот важный день была в восхитительном светло-голубом платье. Ильвес рассказала Elu24, что сама создала дизайн своего платья.

«Я знала, что Mallukas было важно соблюсти тематику в розовых тонах, но я решила добавить голубого цвета, - говорит она. - Во мне живет маленький дизайнер. Мне нравится сочетать разные аксессуары, находить недорогие варианты и затем их комбинировать».

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