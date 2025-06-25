Эстонский блогер осуществила давнюю мечту: не сделала этого раньше, потому что все переживали за меня

Скорость и мотоциклы всегда привлекали Ингрид Мянд. «Мне всегда очень нравились мотоциклы и мотоспорт. Все это меня захватывало. К тому же, я из тех, кто любит скорость. Я не получила права раньше только потому, что все переживали за меня», - рассказывает она о причинах, по которым решила сдать на права.