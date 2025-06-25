Опека ценой жизни: мужчина с новой избранницей убил мать своих детей

Примерно через две недели после исчезновения расчлененное тело 27-летней Лауры Акерсон было найдено за тысячи километров от ее дома. В передаче Duo 5 (Seks ja mõrv - прим. ред.) «Секс и убийство» рассказывается о разгоревшемся из-за опеки над детьми конфликте, который закончился жестоким убийством.
Лаура Акерсон жила в одном из небольших городков Северной Каролины и воспитывала там своих сыновей-близнецов, разделяя опеку с их отцом - Грантом Хейзом. По решению суда основное право опеки принадлежало отцу, и Лаура видела своих детей только по выходным.
Грант был начинающим артистом, пытавшимся построить музыкальную карьеру. После расставания с Лаурой он вступил в новые отношения с женщиной по имени Аманда, на которой позже женился. У пары также родился ребенок, которому во время вспыхнувшего семейного скандала было всего несколько месяцев.
Поскольку Лаура видела своих сыновей крайне редко, она старалась не упускать ни одной возможности, предоставленной Грантом. Поэтому, когда в один из июльских дней 2011 года он пригласил ее на встречу с детьми, она сразу же согласилась приехать.
Эту же историю Грант рассказал и следователям. Дело в том, что деловой партнер Лауры обратился в полицию после того, как не получал от нее вестей в течение пяти дней. Записи с камеры наблюдения у дома Лауры показали, что в день исчезновения она ушла из дома утром. Ничто в ее поведении не указывало на то, что она уезжает из дома на длительный период времени.
По словам Гранта, в тот день Лаура приехала к нему около шести вечера, забрала сыновей и вернула их обратно примерно в половине десятого. Однако эта версия не совпадала с данными телефонных звонков Лауры.
Всё это вызвало у следователей множество вопросов, и чуть больше чем через неделю после исчезновения Лауры суд выдал ордер на обыск квартиры Гранта. Семьи в тот момент дома не было, но как только полицейские открыли дверь, их поразил сильный запах хлора - и это не сулило ничего хорошего.
Пятна от хлора обнаружили в нескольких местах на ковре в гостиной, а ванная комната была до блеска вычищена. Как и в других помещениях, там также ощущался резкий запах хлора.
В ходе расследования выяснилось, почему семья отсутствовала дома: они решили навестить живущую за 2000 километров (в Техасе) сестру Аманды.
Подозрения вызвало и то, что для поездки они арендовали прицеп.
Когда полицейские Техаса приехали к дому Карен (сестры Аманды), на заднем дворе они обнаружили два больших холодильных бокса. Кармен сказала, что их оставили Аманда и Грант. В этот момент у следователей почти не осталось сомнений: отец близнецов и его жена причастны к исчезновению Лауры.
Что же на самом деле произошло в день исчезновения Лауры, и какую роль в этом сыграли Аманда и Грант? Всё это станет известно в четверг в 22:00 в передаче Duo 5 «Секс и убийство: Кошмар на Скиннер-Лейн». А повтор можно будет посмотреть в пятницу в 18:00.