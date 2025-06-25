Опека ценой жизни: мужчина с новой избранницей убил мать своих детей

Лаура Акерсон жила в одном из небольших городков Северной Каролины и воспитывала там своих сыновей-близнецов, разделяя опеку с их отцом - Грантом Хейзом. По решению суда основное право опеки принадлежало отцу, и Лаура видела своих детей только по выходным.

Грант был начинающим артистом, пытавшимся построить музыкальную карьеру. После расставания с Лаурой он вступил в новые отношения с женщиной по имени Аманда, на которой позже женился. У пары также родился ребенок, которому во время вспыхнувшего семейного скандала было всего несколько месяцев.

Поскольку Лаура видела своих сыновей крайне редко, она старалась не упускать ни одной возможности, предоставленной Грантом. Поэтому, когда в один из июльских дней 2011 года он пригласил ее на встречу с детьми, она сразу же согласилась приехать.

Эту же историю Грант рассказал и следователям. Дело в том, что деловой партнер Лауры обратился в полицию после того, как не получал от нее вестей в течение пяти дней. Записи с камеры наблюдения у дома Лауры показали, что в день исчезновения она ушла из дома утром. Ничто в ее поведении не указывало на то, что она уезжает из дома на длительный период времени.