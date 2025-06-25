В аэропорту популярного курорта обрушилась крыша

Во вторник около 16:30 по местному времени в зале ожидания прилетающих рейсов аэропорта Пальмы-де-Майорка произошло ЧП: стеклянная крыша частично обрушилась.

По словам сотрудников аэропорта, настоящее чудо, что никто серьезно не пострадал. Для выяснения причин происшествия начато официальное расследование.

Как сообщает местное издание Ultima Hora, в момент обрушения рядом с торговыми автоматами находились несколько человек. Потолок обрушился внезапно. По информации испанской организации AENA, управляющей аэропортами, причиной стал мусор, упавший на стеклянную конструкцию во время строительных работ. Крыша не выдержала нагрузки и рухнула.

Представитель аэропорта в беседе с местными СМИ заявил: «Руководство аэропорта тщательно анализирует случившееся, чтобы принять необходимые меры и установить ответственных».

Охрана оперативно оцепила опасную зону, а очевидцы в полном шоке наблюдали за происходящим. Было ясно: если бы крыша рухнула чуть иначе, жертв было бы не избежать.

Одна женщина, говорившая по-английски, воскликнула: «О, Боже!», когда в воздух взметнулось облако пыли после падения обломков.

Местный спортивный журналист Хуан Антонио Бауcа назвал аэропорт Пальмы в соцсетях «худшим аэропортом Испании». В посте на платформе X он добавил: «Кто-то должен будет за это ответить».

Стоит отметить, что ремонтные работы в аэропорту уже не впервые подвергаются критике со стороны как сотрудников, так и пассажиров. Еще в январе после обрушения одной из панелей потолка и из-за плохой погоды пыль проникла в терминал. Люди жаловались, что им нечем дышать.

«Ни сотрудники, ни пассажиры не могли нормально дышать, многие скользили по полу, покрытому пылью, - рассказывал тогда один из работников местной прессе. - Работать в таких условиях просто позор».