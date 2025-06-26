ГОРОСКОП НА 26 ИЮНЯ Звезды благосклонны к Козерогам, а Львов ждет сложный день

Один из гармоничных и легких дней, когда звезды обещают удачу в новых начинаниях и успешное завершение старых дел. Радуйтесь благоприятному стечению обстоятельств и старайтесь не предъявлять слишком высоких требований ни к себе, ни к окружающим: для скептических замечаний, критики, злой иронии день сейчас не самый подходящий.

Зато можно не сомневаться в том, что близкие люди будут рады вашей заботе и не оставят без внимания маленькие сюрпризы. Даже небольшая уступка позволит наладить романтические и семейные отношения тем, кто в последнее время не находил радости в общении с самыми дорогими людьми.

Овен

Правильная постановка цели – половина успеха; сегодня Овны смогут преодолеть любые трудности, если будут точно знать, какую именно награду хотят получить за свои труды. День подходит для заключения сделок и обсуждения вопросов, касающихся сотрудничества. Однако следует иметь в виду, что полагаться исключительно на собственную интуицию сейчас нельзя: вы склонны видеть мир в розовом цвете и переоценивать свои возможности.

Личные отношения гармоничны, близких людей будут радовать предсказуемость и логичность вашего поведения. Мелкие неприятности не лишат вас душевного равновесия, а поездки, в том числе и незапланированные, позволят утолить жажду новых впечатлений.

Телец