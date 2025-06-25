ФОТО И ВИДЕО Валерий Меладзе отметил 60-летие в Испании вместе с родными

Валерий Меладзе отметил 60-летие на побережье Испании. В сети появились фото с его торжества, которое прошло в элитной курортной Марбелье.
Певец собрал на празднике в местном ресторане близких и родных: среди гостей были замечены его брат Константин Меладзе, сестра Лиана, старший сын от Альбины Джанабаевой (который был внебрачным ребенком артиста) и его старшая дочь от первого брака. Сама Джанабаева появилась перед гостями в черном платье в пол с глубоким декольте.
В последнее время Меладзе и Джанабаева живут за границей вместе с детьми - кроме старшего, 21-летнего Константина, у супругов растут 10-летний сын Лука и четырехлетняя дочь Агата. У Меладазе также есть три взрослые дочери от первого брака.