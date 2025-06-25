ФОТО И ВИДЕО Валерий Меладзе отметил 60-летие в Испании вместе с родными

Певец собрал на празднике в местном ресторане близких и родных: среди гостей были замечены его брат Константин Меладзе, сестра Лиана, старший сын от Альбины Джанабаевой (который был внебрачным ребенком артиста) и его старшая дочь от первого брака. Сама Джанабаева появилась перед гостями в черном платье в пол с глубоким декольте.