Снова Air India: несколько пассажиров и членов экипажа заболели во время полета из Лондона

С тех пор с рейсами авиакомпании произошло еще несколько инцидентов. Так, 23 июня 2025 года семь человек на рейсе Air India из Лондона в Мумбаи почувствовали себя плохо: пять пассажиров и два члена экипажа сообщили о головокружении и тошноте на разных этапах полета, пишет The Independent.

После приземления Boeing 777 после девятичасового полета два пассажира и два члена экипажа все еще продолжали чувствовать себя плохо.

«Рейс благополучно приземлился в Мумбаи, где наши медицинские бригады были готовы оказать немедленную медицинскую помощь. После приземления два пассажира и два члена экипажа, которые продолжали плохо себя чувствовать, были доставлены в медицинский кабинет для дальнейшего обследования и позже выписаны. Мы расследуем инцидент и должным образом уведомили регулирующий орган», - отметил в комментарии изданию представитель Air India.