Близкие и друзья вспоминают умершую эстонскую актрису: ты всегда была рядом и в минуты грусти заставляла улыбаться

24 июня на 78-м году жизни покинула этот мир актриса Эне Ярвис. «Искренняя и чистая душа», - вспоминают ее в социальных сетях. «Она не играла роли - она ими жила!» - пишут близкие.
Эне Ярвис родилась 26 октября 1947 года, окончила Пыльваскую среднюю школу, а в 1970 году - факультет сценического искусства Таллиннской государственной консерватории. Сразу после окончания учебы она начала работать в Таллиннском городском театре, где оставалась до 2009 года.
Ярвис участвовала также в развлекательных передачах Эстонского радио, в телевизионных постановках Эстонского телевидения, среди которых - Mõmmi ja aabits, а также в радиоспектаклях Tiima ja lõvi, Pärlipüüdja, Kolm naist liftis и Ustav sõber.
«Еще один дорогой друг ушел в вечность... Мне грустно на душе, но память о тебе останется. Искренняя и чистая душа», - пишет Эрик Паркер на своей странице в Facebook.
«Она была очень добрым и замечательным человеком», - добавляет Анне Паркер.
Ало Курвиц вспоминает Ярвис такими словами: «Прощай, дорогая Эне Ярвис... Мое первое знакомство с тобой произошло как раз через эту самую телевизионную постановку много лет назад... Белоснежка, которая теперь никогда больше не проснется на земле... Светлого тебе пути в вечную сказочную страну, пусть твоя душа покоится там в мире... Соболезную всем ее близким, друзьям и коллегам...» В конце своей публикации Курвиц приводит ссылку на постановку Молодежного театра Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi, где роль Белоснежки исполнила Эне Ярвис.
«Для меня она была одним из самых близких людей сразу на нескольких уровнях. Теперь небо оберегает ее, а в моем сердце и воспоминаниях она всегда останется», - с сожалением пишет Лийзи Кыухкна и делится фотографией.
«Дорогая Эне. Мы будем любить тебя вечно. Покойся с миром», - написала Анна Кыухкна.
«Дорогая Эне. Я буду скучать по нашим беседам. Покойся с миром», - говорит Катрин Турба.
«Ты всегда была рядом и в минуты грусти заставляла улыбаться. Мы будем скучать снова и снова, и навсегда сохраним память о тебе в наших сердцах», - говорит Катрии Сякки.
«Дорогая Эне, подружка! Я продолжаю тобой восхищаться», - говорит Сийм Юхкам и делится фотографиями Эне Ярвис разных лет.
«Иногда мы встречались с Эне на улице Пикк по пути на работу, и она, проходя мимо, улыбалась мне и говорила "привет". Я удивлялась: она меня ведь не знает, разве что наслышана - и это было настолько приятно, ведь Эне Ярвис посчитала меня достойной своего приветствия. С тех пор прошло много времени, но при каждой встрече с ней, где бы это ни было, у меня всегда было светло и тепло на душе. Прощай, прекрасный человек», - вспоминает Анне Велли.
«Эне Ярвис была не просто актрисой - она была создателем на сцене, носителем одухотворённого слова, воплощением достоинства и духовности. В ее голосе была необъяснимая глубина, в ней царила сердечность, которая пробивала даже самый жесткий текст. Она не играла - она жила свои роли. Будь то радиотеатр, сцена, телевидение или кино - Эне никогда не выходила на сцену наполовину. Она всегда приходила полностью - со всей душой и талантом. /.../ Если бы эстонская культура была собором, то Эне Ярвис была бы в нем одной из несущих колонн. Теперь там останется пустота, которую может заполнить только память. Память о ее голосе, присутствии, внутренней ясности», - говорит Микк Мумм о своем друге.
«Сладких снов в Иванову ночь, дорогая Эне», - произносит Сакариас Яан Леппик.
«Я уверена, что семь гномов будут вечно оберегать твой сон», - добавляет Мерино Раммо.