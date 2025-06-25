Близкие и друзья вспоминают умершую эстонскую актрису: ты всегда была рядом и в минуты грусти заставляла улыбаться

Foto Liisi Kõuhkna Facebookist. Фото: Erakogu

«Дорогая Эне. Мы будем любить тебя вечно. Покойся с миром», - написала Анна Кыухкна.​

«Дорогая Эне. Я буду скучать по нашим беседам. Покойся с миром», - говорит Катрин Турба.

«Ты всегда была рядом и в минуты грусти заставляла улыбаться. Мы будем скучать снова и снова, и навсегда сохраним память о тебе в наших сердцах», - говорит Катрии Сякки.

«Дорогая Эне, подружка! Я продолжаю тобой восхищаться», - говорит Сийм Юхкам и делится фотографиями Эне Ярвис разных лет.

«Иногда мы встречались с Эне на улице Пикк по пути на работу, и она, проходя мимо, улыбалась мне и говорила "привет". Я удивлялась: она меня ведь не знает, разве что наслышана - и это было настолько приятно, ведь Эне Ярвис посчитала меня достойной своего приветствия. С тех пор прошло много времени, но при каждой встрече с ней, где бы это ни было, у меня всегда было светло и тепло на душе. Прощай, прекрасный человек», - вспоминает Анне Велли.

«Эне Ярвис была не просто актрисой - она была создателем на сцене, носителем одухотворённого слова, воплощением достоинства и духовности. В ее голосе была необъяснимая глубина, в ней царила сердечность, которая пробивала даже самый жесткий текст. Она не играла - она жила свои роли. Будь то радиотеатр, сцена, телевидение или кино - Эне никогда не выходила на сцену наполовину. Она всегда приходила полностью - со всей душой и талантом. /.../ Если бы эстонская культура была собором, то Эне Ярвис была бы в нем одной из несущих колонн. Теперь там останется пустота, которую может заполнить только память. Память о ее голосе, присутствии, внутренней ясности», - говорит Микк Мумм о своем друге.

«Сладких снов в Иванову ночь, дорогая Эне», - произносит Сакариас Яан Леппик.