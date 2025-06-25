СЕКРЕТНЫЙ СОВЕТ Добавьте один ингредиент: салат с арбузом и фетой выйдет на совершенно новый уровень

Освежающий салат готовится из сочного арбуза и соленой феты. Конечно, это сочетание не новое, но если добавить к классике свежую мяту, салат заиграет по-новому. Быстро, просто и невероятно вкусно - идеальный вариант для тех, кто ценит хорошую еду, но не хочет подолгу стоять у плиты.

Нарезать листья мяты полосками удобнее всего с помощью техники шинковки шифонад (chiffonade - прим.ред.). Для этого листья складывают друг на друга (самый большой снизу, самый маленький сверху), затем сворачивают их в плотный рулет и острым ножом нарезают тонкими полосками. В результате получаются красивые ленточные кусочки, которые часто используют для украшения или как добавку в салаты и супы.