СЕКРЕТНЫЙ СОВЕТ Добавьте один ингредиент: салат с арбузом и фетой выйдет на совершенно новый уровень

Лето, солнце и хрустящий свежий салат - звучит как мечта, правда? Если да, то этот салат с арбузом и фетой поднимет ваше летнее настроение на совершенно новый уровень!
Освежающий салат готовится из сочного арбуза и соленой феты. Конечно, это сочетание не новое, но если добавить к классике свежую мяту, салат заиграет по-новому. Быстро, просто и невероятно вкусно - идеальный вариант для тех, кто ценит хорошую еду, но не хочет подолгу стоять у плиты.
Ингредиенты (на 4 порции):
- 1 небольшой арбуз (около 1,5 кг), нарезанный кубиками
- 200 г сыра фета, раскрошенного или нарезанного кубиками
- 1 небольшая красная луковица, мелко нарезанная или нарезанная тонкими кольцами
- Горсть свежих листьев мяты, нарезанных полосками
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. сока лайма (можно заменить лимонным соком)
- соль и свежемолотый черный перец по вкусу
Нарезать листья мяты полосками удобнее всего с помощью техники шинковки шифонад (chiffonade - прим.ред.). Для этого листья складывают друг на друга (самый большой снизу, самый маленький сверху), затем сворачивают их в плотный рулет и острым ножом нарезают тонкими полосками. В результате получаются красивые ленточные кусочки, которые часто используют для украшения или как добавку в салаты и супы.
Приготовление:
- Выложите кусочки арбуза в большую миску. Добавьте фету, лук и мяту.
- В отдельной небольшой емкости смешайте оливковое масло и сок лайма, приправьте солью и перцем.
- Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы не повредить арбуз.
- При желании можно добавить немного бальзамического крема или меда - это сбалансирует вкус и подчеркнет яркость салата.