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СЕКРЕТНЫЙ СОВЕТ Добавьте один ингредиент: салат с арбузом и фетой выйдет на совершенно новый уровень

Перевод: Влада Лаевалинд
Арбуз. Фото иллюстративное.

Лето, солнце и хрустящий свежий салат - звучит как мечта, правда? Если да, то этот салат с арбузом и фетой поднимет ваше летнее настроение на совершенно новый уровень!

Освежающий салат готовится из сочного арбуза и соленой феты. Конечно, это сочетание не новое, но если добавить к классике свежую мяту, салат заиграет по-новому. Быстро, просто и невероятно вкусно - идеальный вариант для тех, кто ценит хорошую еду, но не хочет подолгу стоять у плиты.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 1 небольшой арбуз (около 1,5 кг), нарезанный кубиками
  • 200 г сыра фета, раскрошенного или нарезанного кубиками
  • 1 небольшая красная луковица, мелко нарезанная или нарезанная тонкими кольцами
  • Горсть свежих листьев мяты, нарезанных полосками
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. сока лайма (можно заменить лимонным соком)
  • соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Нарезать листья мяты полосками удобнее всего с помощью техники шинковки шифонад (chiffonade - прим.ред.). Для этого листья складывают друг на друга (самый большой снизу, самый маленький сверху), затем сворачивают их в плотный рулет и острым ножом нарезают тонкими полосками. В результате получаются красивые ленточные кусочки, которые часто используют для украшения или как добавку в салаты и супы.

Приготовление:

  1. Выложите кусочки арбуза в большую миску. Добавьте фету, лук и мяту.
  2. В отдельной небольшой емкости смешайте оливковое масло и сок лайма, приправьте солью и перцем.
  3. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы не повредить арбуз.
  4. При желании можно добавить немного бальзамического крема или меда - это сбалансирует вкус и подчеркнет яркость салата.
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