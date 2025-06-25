ДОМ УЖАСОВ Отец жестоко пытал своих троих детей

19 июня в Джорджии Родни МакВей был признан виновным в убийстве своей 4-летней дочери. Отец троих детей держал их взаперти в отдельных комнатах, без доступа к пище, воде и туалету. МакВей отказался от сделки со следствием, которая предусматривала 75 лет заключения, и теперь ему грозит несколько пожизненных сроков.

Обвинения включают: одно умышленное убийство, одно убийство при отягчающих обстоятельствах, три случая жестокого обращения с детьми первой степени, три незаконных лишения свободы, три эпизода способствования зависимости несовершеннолетних и три похищения.

Трое детей МакВея, в том числе 4-летняя Трежер, были изъяты у него в июне прошлого года из-за антисанитарных условий проживания, зараженных плесенью.

Согласно обвинению, МакВей похитил своих детей у матери и держал их в заточении в жилище, которое прокуроры назвали «домом ужасов».

Следователи утверждают, что дети находились в запертых комнатах, без еды и воды, их отслеживали с помощью камер видеонаблюдения, и им запрещалось пользоваться туалетом.

Сосед МакВея регулярно слышал крики и плач из квартиры и уведомил Службу защиты детей и семей Джорджии (DCFS), но властям не удалось установить контакт с семьей до смерти ребенка. Попытки полиции проверить состояние детей также не увенчались успехом.

Непосредственно перед Рождеством правоохранительные органы обнаружили девочку без признаков жизни в доме. Ее вместе с двумя братьями доставили в больницу, где Трежер позже скончалась.

По данным Fox 5, доктор Кили Яннелли установила, что причиной смерти девочки стала остановка сердца, вызванная длительным голоданием. На момент смерти 4-летняя девочка весила всего 10,9 кг.