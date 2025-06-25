25 ИЮНЯ День, когда все изменится: каким знакам Зодиака повезет в роковое новолуние

Дополнительный нюанс - напряженный аспект новолуния к планете Нептун. Это может усилить ощущение растерянности, утомляемости и эмоциональной неустойчивости.

По прогнозам астрологов, положительно это новолуние будет влиять на знаки водной стихии: это Раки, Скорпионы, Рыбы. Также положительным период новолуния будет для представителей земной стихии - Тельцов и Дев. Более напряженно дни, в которые будет ощущаться влияние новолуния, могут прожить Овны (знак огненной стихии), Весы (воздушный знак) и Козероги (представитель земной стихии).

Что благоприятно в новолуние

По словам астролога, в целом новолуние в Раке благоприятно для проведения семейных встреч, семейных ужинов и в целом взаимодействия со своими родственниками, просмотра семейных фотографий, вспоминания своих семейных традиций. Можно делать что-то в своем доме для своих близких.

Стоит держать себя в руках, не принимать решения на эмоциях в любой сфере своей жизни - ни в личной, ни в рабочей, ни в творческой, несмотря на то, что этого будет очень хотеться. Знак Рака больше живет своими чувствами, а не анализирует ситуацию, поэтому в период новолуния наши страхи, предубеждения, эмоциональные колебания будут сильно влиять на те решения, которые мы будем принимать в эти дни, особенно если они будут касаться наших близких, нашей семьи или нашего дома.

Что нельзя делать в новолуние 2025