25 ИЮНЯ День, когда все изменится: каким знакам Зодиака повезет в роковое новолуние

25 июня в 13:32 произойдет воодушевляющее новолуние в Раке - в знаке Матери, Рода, Истока, поэтому особенно богато смыслами, символами и архаичной магией.
В июне новолуние проходит в знаке Рака - одном из самых чувствительных и интуитивных знаков Зодиака. Этот период символизирует внутреннее обновление, усиление эмоциональной глубины и потребность в заботе.
Астрологи рассказала, когда именно произойдет новолуние в этом месяце и как оно повлияет на представителей разных знаков.
Новолуние наступит 25 июня в 13:32 по эстонскому времени. Одна из главных особенностей этого события в том, что оно произойдет всего через несколько дней после летнего солнцестояния. Этот момент особенно значим в астрологии - происходит смена энергий, наступает самый длинный день и самая короткая ночь в году, что символизирует торжество света над тьмой.
Новолуние в июне: что в нем особенного
Июньское новолуние произойдет в знаке Рака и будет окрашено характерными для этого знака чертами. Рак связан с семьей, родом, материнством, Родиной и глубокими эмоциональными переживаниями. Это водный знак, самый чувствительный и интуитивный в зодиакальном круге.
Из-за особенностей знака, в котором происходит это новолуние, в период его влияния эмоции могут зашкаливать. Усиливается интуиция, возможны эмоциональные перепады и повышенная чувствительность. Воздействие новолуния ощущается примерно за три дня до него и продолжается ещё три дня после.
В этот период многим захочется быть ближе к семье - провести время с родными, позвонить родителям, встретиться с детьми или навестить родственников. Темы, затрагивающие душу и сердце, станут особенно острыми: мы можем почувствовать уязвимость и ранимость сильнее обычного.
Дополнительный нюанс - напряженный аспект новолуния к планете Нептун. Это может усилить ощущение растерянности, утомляемости и эмоциональной неустойчивости.
По прогнозам астрологов, положительно это новолуние будет влиять на знаки водной стихии: это Раки, Скорпионы, Рыбы. Также положительным период новолуния будет для представителей земной стихии - Тельцов и Дев. Более напряженно дни, в которые будет ощущаться влияние новолуния, могут прожить Овны (знак огненной стихии), Весы (воздушный знак) и Козероги (представитель земной стихии).
Что благоприятно в новолуние
По словам астролога, в целом новолуние в Раке благоприятно для проведения семейных встреч, семейных ужинов и в целом взаимодействия со своими родственниками, просмотра семейных фотографий, вспоминания своих семейных традиций. Можно делать что-то в своем доме для своих близких.
Стоит держать себя в руках, не принимать решения на эмоциях в любой сфере своей жизни - ни в личной, ни в рабочей, ни в творческой, несмотря на то, что этого будет очень хотеться. Знак Рака больше живет своими чувствами, а не анализирует ситуацию, поэтому в период новолуния наши страхи, предубеждения, эмоциональные колебания будут сильно влиять на те решения, которые мы будем принимать в эти дни, особенно если они будут касаться наших близких, нашей семьи или нашего дома.
Что нельзя делать в новолуние 2025
Как рассказала астролог, в новолуние нельзя конфликтовать, не желательно решать какие-либо финансовые вопросы. Кроме того, не желательно употреблять алкоголь и любые препараты, которые могут повлиять на сознание (например, снотворные, успокоительные, психотропные). Конечно, можно принимать препараты, которые прописал врач.
Желательно не перегружать свой желудок, не переедать горячей, острой, экзотической пищи, потому что знак Рака в нашем теле связан с желудком. Именно поэтому желательно контролировать свое питание. Еще этот знак Зодиака связывают с молоком, поэтому очень хорошо в период новолуния употреблять молочные продукты хорошего качества, конечно, желательно - домашние.
Гороскоп на Новолуние 25 июня
Овен: самое время заложить фундамент свежих проектов. Особенно благоприятна сфера, где нужна смелость и инициатива.
Телец: фокус внимания на материальные дела. Установите цели: копить, инвестировать, копить на крупные покупки.
Близнецы: это ваше время коммуникации. Запуск курсов, длительные переговоры. Мысленный настрой будет острым и гибким.
Рак: уделите время семье, домашним хлопотам, фокус на обновления в жизни близких либо собственного пространства.
Лев: творческий потенциал и внимание на себе! Хорошее время для запуска проекта.
Дева: этовремя структурировать и оптимизировать рабочие процессы.
Весы: диалог, отношения, партнерства - ключевые темы месяца.
Скорпион: время для перемен, особенно если давно накопился фон. Трансформации могут произойти по темам финансов и партнёрства.
Стрелец: расширения кругозора - хорошее время для путешествия либо обучения.
Козерог: сосредоточиться на карьере и долгосрочных целях. Поставьте перед собой задачу и идите к ней.
Водолей: обновите свое окружение. Вступай в сообщества, групповые проекты, дружеские инициативы.
Рыбы: время для себя. Арт проекты, терапия, благотворительность, интуитивная работа, внутренний баланс - все это про вас.