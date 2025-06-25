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Чт, 26.06.2025
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«Я был в шаге от того, чтобы дать ему в бубен!» Bolt навсегда заблокировал аккаунт Раунo: мужчина считает, что таксист поступил неправильно

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Для многих поездка на такси с коляской в Bolt является чем-то очень простым и необходимым, но для одного мужчины в Таллинне это, скорее всего, останется лишь приятным воспоминанием из прошлого. Компания Bolt, ссылаясь на повторные нарушения, навсегда закрыла его аккаунт, однако сам участник конфликта обвиняет в случившемся поведение водителя и отсутствие у него сдачи.

В редакцию Elu24 обратился 34-летний Раунo (имя изменено - известно редакции), который больше не может пользоваться сервисами Bolt, поскольку компания приняла решение навсегда заблокировать его аккаунт. Как это часто бывает в подобных спорах, стороны по-разному видят, кто виноват и что именно произошло.

По словам Рауно, одна ночная поездка из Пеэтри до дома его подруги в Мустамяки обошлась ему в 10,7 евро. Он протянул таксисту купюру в 20 евро, но у таксиста не было сдачи, и он хотел, чтобы Рауно заплатил всю сумму, то есть отдал ему 20 евро.

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