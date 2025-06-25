«Я был в шаге от того, чтобы дать ему в бубен!» Bolt навсегда заблокировал аккаунт Раунo: мужчина считает, что таксист поступил неправильно

Для многих поездка на такси с коляской в Bolt является чем-то очень простым и необходимым, но для одного мужчины в Таллинне это, скорее всего, останется лишь приятным воспоминанием из прошлого. Компания Bolt, ссылаясь на повторные нарушения, навсегда закрыла его аккаунт, однако сам участник конфликта обвиняет в случившемся поведение водителя и отсутствие у него сдачи.