Житель Эстонии стал жертвой мошенников: «7000 евро и испорченный двор»

В Мыйзакюла во двор заезжает машина с иностранными номерами и предлагает бесплатный асфальт, но что скрывается за этим предложением?
В Facebook-группе Käest-kätte Mõisakülas! один из жителей поделился своей проблемой: во двор его дома заехала машина с латвийскими номерами и предложила услугу, которая показалась слишком хорошей, чтобы быть правдой.
«Во двор приезжала машина с латвийскими номерами и предлагала бесплатный асфальт», - написал анонимный автор поста.
В комментариях откликнулся человек, который столкнулся с таким же «продавцом» и даже воспользовался его услугами.
«Они орудуют по всей Эстонии. Вчера, например, были в Пярнумаа», - сообщил пострадавший. Он пояснил, что сам асфальт действительно бесплатный, однако за работу приходится платить: «Асфальт бесплатный, но укладка стоит 25 евро за квадратный метр».
Бесплатные предложения склоняют людей легкомысленно соглашаться, однако у подобных «подарков» есть и обратная сторона. Помимо оплаты труда, клиенту следует быть готовым к тому, что во дворе внезапно появятся около десятка рабочих и несколько единиц строительной техники, о чем изначально может не быть ни слова.
«А потом во двор заваливаются с десяток мужчин и куча техники», - написал один из комментаторов, поясняя суть предложения: «Сначала говорили, что просто заделают пару ям, а в итоге укладывают тебе 200 квадратных метров асфальта и выставляют счет на 7000 евро».
«Если у тебя нет денег или ты отказываешься платить, они угрожают полицией и в тот же день снимают весь асфальт», - рассказал пострадавший.
«Асфальт просто ужасного качества, по нему даже ходить невозможно - проваливаешься», - добавил он и призвал людей быть осторожными и сразу отказываться от подобных предложений.
Полиция также отреагировала на инцидент:
«В полицию поступила информация о случае в Пярнумаа, где во двор заехали неизвестные лица и предлагали асфальтные работы. По словам заявителя, речь шла об иностранных гражданах и автомобилях с иностранными номерами. Насколько нам известно, на данный момент эти лица покинули территорию Эстонии. Уличная торговля не разрешена, и чаще всего она наносит ущерб именно покупателю. Мы настоятельно рекомендуем избегать заключения подобных сделок», - сообщил Тыну Кивис, представитель Департамента полиции и погранохраны.
В комментариях прозвучали и другие мнения:
«У них, наверное, и рулетка неправильно меряет», - написал один.
Другой добавил: «Не соглашайтесь, а то потом и сами не сможете через двор проехать. Пусть сначала разровняют, утрамбуют и раскатают!»