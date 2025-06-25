Житель Эстонии стал жертвой мошенников: «7000 евро и испорченный двор»

В Facebook-группе Käest-kätte Mõisakülas! один из жителей поделился своей проблемой: во двор его дома заехала машина с латвийскими номерами и предложила услугу, которая показалась слишком хорошей, чтобы быть правдой.

«Во двор приезжала машина с латвийскими номерами и предлагала бесплатный асфальт», - написал анонимный автор поста.

В комментариях откликнулся человек, который столкнулся с таким же «продавцом» и даже воспользовался его услугами.

«Они орудуют по всей Эстонии. Вчера, например, были в Пярнумаа», - сообщил пострадавший. Он пояснил, что сам асфальт действительно бесплатный, однако за работу приходится платить: «Асфальт бесплатный, но укладка стоит 25 евро за квадратный метр».

Бесплатные предложения склоняют людей легкомысленно соглашаться, однако у подобных «подарков» есть и обратная сторона. Помимо оплаты труда, клиенту следует быть готовым к тому, что во дворе внезапно появятся около десятка рабочих и несколько единиц строительной техники, о чем изначально может не быть ни слова.

Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh / Scanpix.

«А потом во двор заваливаются с десяток мужчин и куча техники», - написал один из комментаторов, поясняя суть предложения: «Сначала говорили, что просто заделают пару ям, а в итоге укладывают тебе 200 квадратных метров асфальта и выставляют счет на 7000 евро».

«Если у тебя нет денег или ты отказываешься платить, они угрожают полицией и в тот же день снимают весь асфальт», - рассказал пострадавший.