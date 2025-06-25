НЕОЖИДАННО Кайли Миноуг сообщила об отмене своего концерта в Таллинне

Концерт поп-дивы Кайли Миноуг, который должен был пройти в Unibet Arena в Таллинне, отменен. Об этом артистка сообщила через свои официальные аккаунты в социальных сетях.
Пост был опубликован после ее концерта в Финляндии.
«Я хотела от всего сердца поблагодарить вас за доброту и поддержку, которую вы оказали мне, пока я была нездорова. Энергия, которую я чувствовала от вас, помогла мне выступить вчера на шоу в Финляндии.
К сожалению, нам не удалось перенести концерты в Лодзи, Каунасе и Таллинне. Пожалуйста, обратитесь к продавцу для возврата билета. Мне очень жаль, что я не смогу навестить вас в этот раз», - говорится в посте.
June 24, 2025
На момент написания статьи билеты на сайте Piletilevi недоступны, однако по-прежнему указано, что шоу Кайли Миноуг перенесено.
Концерт в Берлине перенесен на 4 июля, и билеты на него остаются действительными.