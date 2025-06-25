НЕОЖИДАННО Кайли Миноуг сообщила об отмене своего концерта в Таллинне

Пост был опубликован после ее концерта в Финляндии.

«Я хотела от всего сердца поблагодарить вас за доброту и поддержку, которую вы оказали мне, пока я была нездорова. Энергия, которую я чувствовала от вас, помогла мне выступить вчера на шоу в Финляндии.

К сожалению, нам не удалось перенести концерты в Лодзи, Каунасе и Таллинне. Пожалуйста, обратитесь к продавцу для возврата билета. Мне очень жаль, что я не смогу навестить вас в этот раз», - говорится в посте.

На момент написания статьи билеты на сайте Piletilevi недоступны, однако по-прежнему указано, что шоу Кайли Миноуг перенесено.