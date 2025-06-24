Ролик ее муж опубликовал в Instagram. На заднем плане примадонна шутит и называет Галкина красавчиком, советуя ему выбрать более удачную позу для видео.

«Римские каникулы», - подписал пост юморист.

Поклонники певицы тут же отметили, что соскучились по ее голосу, и попросили в следующий раз опубликовать совместное видео:

«Красавчик! Даже не обсуждается!»

«Максим Александрович, вы, конечно, красавец, слов нет, но мы просим Аллу Борисовну на следующем видео»;

«Чудесного вам отдыха»;

«Приятно было услышать Аллу Борисовну, мне так нравились ваши постоянные посты про семью»;