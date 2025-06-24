Алла Пугачева сняла на видео своего мужа, шоумена Максима Галкина, во время отдыха на крыше одного из домов в Риме.
Ролик ее муж опубликовал в Instagram. На заднем плане примадонна шутит и называет Галкина красавчиком, советуя ему выбрать более удачную позу для видео.
«Римские каникулы», - подписал пост юморист.
Поклонники певицы тут же отметили, что соскучились по ее голосу, и попросили в следующий раз опубликовать совместное видео:
«Красавчик! Даже не обсуждается!»
«Максим Александрович, вы, конечно, красавец, слов нет, но мы просим Аллу Борисовну на следующем видео»;
«Чудесного вам отдыха»;
«Приятно было услышать Аллу Борисовну, мне так нравились ваши постоянные посты про семью»;
«Голос Аллочки бальзам на наши души! Молодцы! Хорошего отдыха! Вы наши любимые!»