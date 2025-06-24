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Ср, 25.06.2025
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Максим Галкин вновь очаровал поклонников семейным видео (1)

Максим Галкин и Алла Пугачева.

Алла Пугачева сняла на видео своего мужа, шоумена Максима Галкина, во время отдыха на крыше одного из домов в Риме.

Ролик ее муж опубликовал в Instagram. На заднем плане примадонна шутит и называет Галкина красавчиком, советуя ему выбрать более удачную позу для видео.

«Римские каникулы», - подписал пост юморист.

Поклонники певицы тут же отметили, что соскучились по ее голосу, и попросили в следующий раз опубликовать совместное видео:

«Красавчик! Даже не обсуждается!»

«Максим Александрович, вы, конечно, красавец, слов нет, но мы просим Аллу Борисовну на следующем видео»;

«Чудесного вам отдыха»;

«Приятно было услышать Аллу Борисовну, мне так нравились ваши постоянные посты про семью»;

«Голос Аллочки бальзам на наши души! Молодцы! Хорошего отдыха! Вы наши любимые!»

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