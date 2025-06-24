Только два знака Зодиака вступают в «эпоху сияния»: такое случается раз в десять лет​

По ее словам, представители данных знаков получат большую выгоду от влияния Юпитера, планеты удачи, изобилия и расширения, которая сейчас находится в Раке. Речь идет о знаках Рак и Весы. Возможно, они уже ощущают положительные эффекты.

При этом астролог предупредила, что удача не придет легко, - в начале этого пути будет несколько важных выборов, каждый из которых призван «помочь определиться, что вы действительно хотите делать с этой большой изобильной энергией». Однако, уже в сентябре эти знаки Зодиака «будут чувствовать себя намного легче», добавила Николас.

Рак

За последние несколько лет Рак пережил свою справедливую долю трудностей и борьбы. Сейчас же для Рака, с Юпитером в их знаке, наступает самый благоприятный период. Чтобы не блокировать удачу, представителям данного знака все еще может потребоваться упорно трудиться и проделывать массу внутренней работы. По словам Николас, Ракам необходимо быть разборчивыми и сосредоточенными на самом важном.

Весы

Весы также вступают в «эру, загорающуюся раз в десятилетие», отметила Николас. Астролог добавила, что данный знак зодиака обязательно испытает массу удачи и везения от Юпитера в Раке.

«Это один из лучших годов для вас, чтобы создать наследие и оставить неизгладимое влияние на мир», - согласилась астролог Эми Мемюр.