Заявление Каи Каллас спровоцировало в соцсетях настоящий переполох: эстонцы страдали больше ирландцев?

Ирландский национальный вещатель RTE сообщил в прошлый четверг, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высказала мнение, что политика нейтралитета Ирландии обусловлена тем, что страна не понимает тех ужасов, которые происходят в современном мире: массовые депортации, угнетение культуры и языка.