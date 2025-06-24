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Ср, 25.06.2025
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Заявление Каи Каллас спровоцировало в соцсетях настоящий переполох: эстонцы страдали больше ирландцев?

Перевод: Влада Лаевалинд
Кая Каллас в Европейском парламенте.

Депутат Европейского парламента Кэтлин Фунчион требует извинений от Каи Каллас, поскольку, по ее мнению, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности выразила некомпетентную позицию по вопросу нейтралитета Ирландии. Это заявление спровоцировало бурную перепалку в соцсетях: кто больше пострадал - эстонцы или ирландцы?

Ирландский национальный вещатель RTE сообщил в прошлый четверг, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высказала мнение, что политика нейтралитета Ирландии обусловлена тем, что страна не понимает тех ужасов, которые происходят в современном мире: массовые депортации, угнетение культуры и языка.

По информации RTE, Каллас сделала такие заявления во время недавних дебатов Европейского парламента в Страсбурге, которые прошли в преддверии предстоящего саммита НАТО.

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