Дочь Брюса Уиллиса опубликовала новые фото с ним

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, 31-летняя Таллула, опубликовала в Instagram новые фото с отцом. На снимках 70-летний актер, которому несколько лет назад диагностировали деменцию, позирует как с дочерью, так и с ее мужем, музыкантом Джастином Эйси.
Ранее старшая дочь Брюса, 36-летняя Румер, показала архивные кадры с ним в честь Дня отца.
Напомним, в 2022 году Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру из-за лобно-височной деменции, которая затруднила его способность запоминать текст. В последние годы актер испытывает серьезные трудности с памятью: так, после долгой разлуки он не узнал свою бывшую жену Деми Мур.
Сейчас за Уиллисом ухаживают его нынешняя жена, модель Эмма Хеминг, Деми Мур, а также их три дочери. Семья регулярно делится новостями о состоянии здоровья артиста.