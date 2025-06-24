Дочь Брюса Уиллиса опубликовала новые фото с ним

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, 31-летняя Таллула, опубликовала в Instagram новые фото с отцом. На снимках 70-летний актер, которому несколько лет назад диагностировали деменцию, позирует как с дочерью, так и с ее мужем, музыкантом Джастином Эйси.