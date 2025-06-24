Официально: Агата Муцениеце подтвердила, что ждет третьего ребенка

С 41-летним Дрангой Муцениеце впервые появилась на публике в минувшем декабре, а уже в конце апреля появились слухи, что она беременна.

У Агаты Муцениеце есть дочь Мия и сын Тимофей от актера Павла Прилучного. С бывшим мужем она сейчас в суде решает вопрос о том, с кем из них будет жить их сын. Между тем сам Тимофей сейчас живет в новой семье отца.