Принесет ли Иванов день похмелье? Ответ не для всех одинаковый!

Иванов день уже на пороге. Костры вспыхивают, звучат песни, бокалы поднимаются в честь друзей. А что же утром? Для молодежи праздник нередко заканчивается головной болью и тяжелым похмельем - совсем другая история у старшего поколения. Возможно, это как раз та хорошая новость, которая тебе нужна накануне праздника, пишет Naine.
Ученые Университета Утрехта в Нидерландах выяснили, что самые тяжелые симптомы похмелья чаще всего испытывают молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. А вот представители возрастной группы от 46 до 65 лет оценили свое похмелье, включая головную боль, тошноту и усталость, почти в два раза слабее, чем молодые, сообщает Daily Mail.
По словам исследователей, с возрастом может развиться своего рода «толерантность» к симптомам похмелья - они просто ощущаются менее тягостно.
Интересно, что именно мужчины во всех возрастных группах (кроме 66+) чаще сообщали о тяжелом похмелье по сравнению с женщинами.
Эти выводы противоречат более ранним исследованиям, согласно которым похмелье с возрастом должно становиться тяжелее. Ранее считалось, что с возрастом функции печени замедляются, алкоголь перерабатывается медленнее, а его воздействие на организм усиливается.
Однако новое исследование показывает, что пожилые люди не только легче переносят похмелье, но и чувствуют себя менее пьяными, даже если выпивают столько же, сколько раньше.
Участники исследования указывали, сколько алкогольных напитков они употребляют в неделю и в какие дни. Также их просили оценить тяжесть похмелья по десятибалльной шкале и указать, сколько раз за последние два месяца они его испытывали.
Исследователи сопоставили объемы потребленного алкоголя в разных возрастных группах, чтобы понять, как сила похмелья меняется с возрастом при одинаковом количестве выпитого.
Результаты показали: с годами действительно развивается устойчивость к острым эффектам алкоголя. Кроме того, у пожилых людей может снижаться чувствительность к боли, что частично объясняет более легкое похмелье.
А что же на самом деле вызывает похмелье?
Похмелье - это реакция организма на токсичные вещества, образующиеся при переработке алкоголя. Одно из них - ацетальдегид - вызывает сонливость, слабость и общее недомогание.
Алкоголь также обезвоживает организм, так как усиливает мочеиспускание. Если не восполнить потерянную жидкость, это может привести к головокружению, усталости и общей вялости.
Кроме того, похмелье усугубляется нарушением сна. Алкоголь мешает фазе REM - одной из важнейших стадий цикла. Даже если лечь спать поздно, организм не получает полноценного отдыха.
И хотя с возрастом похмелье действительно может переноситься легче, это не означает, что алкоголь становится менее вредным для организма. Риски для здоровья сохраняются, но, по крайней мере, утро после Иванова дня во второй половине жизни может оказаться немного легче.