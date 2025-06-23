Принесет ли Иванов день похмелье? Ответ не для всех одинаковый!

Ученые Университета Утрехта в Нидерландах выяснили, что самые тяжелые симптомы похмелья чаще всего испытывают молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. А вот представители возрастной группы от 46 до 65 лет оценили свое похмелье, включая головную боль, тошноту и усталость, почти в два раза слабее, чем молодые, сообщает Daily Mail.

По словам исследователей, с возрастом может развиться своего рода «толерантность» к симптомам похмелья - они просто ощущаются менее тягостно.

Интересно, что именно мужчины во всех возрастных группах (кроме 66+) чаще сообщали о тяжелом похмелье по сравнению с женщинами.

Эти выводы противоречат более ранним исследованиям, согласно которым похмелье с возрастом должно становиться тяжелее. Ранее считалось, что с возрастом функции печени замедляются, алкоголь перерабатывается медленнее, а его воздействие на организм усиливается.

Однако новое исследование показывает, что пожилые люди не только легче переносят похмелье, но и чувствуют себя менее пьяными, даже если выпивают столько же, сколько раньше.

Участники исследования указывали, сколько алкогольных напитков они употребляют в неделю и в какие дни. Также их просили оценить тяжесть похмелья по десятибалльной шкале и указать, сколько раз за последние два месяца они его испытывали.

Исследователи сопоставили объемы потребленного алкоголя в разных возрастных группах, чтобы понять, как сила похмелья меняется с возрастом при одинаковом количестве выпитого.