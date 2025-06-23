ФОТО Дети эстонских знаменитостей празднуют выпускные: стильные наряды и сияющие улыбки

Чьи сын или дочь в этом году окончили гимназию? Какая радиоведущая получила магистерскую степень? Представляем обзор самых известных выпускников этого года!
Сын Яагупа Креэма успешно окончил EBS
Музыкант Яагуп Креэм в соцсетях поделился радостной новостью: его сын Робин Рио завершил обучение на бакалавриате в Estonian Business School.
«Поздравляю, дорогой Робин! Бакалавриат EBS позади, пути назад нет! Через два года жду магистратуру!» - написал гордый отец под видео, опубликованным в социальных сетях.
Дочь Луизы и Таави Рыйвас успешно завершила обучение в основной школе
Мийна Рианна окончила 9-й класс школы Rocca al Mare.
«Я безмерно горжусь тобой - ты закрыла одну важную главу и уже совсем скоро начнешь новое, еще более увлекательное приключение. Восхищаюсь твоей решимостью всегда выкладываться на полную и смелостью признавать усталость, не скрывая ее. До луны и обратно - как мы всегда говорим перед сном», - написала Луиза под красивыми фотографиями в соцсетях.
Сын Кристена Михала получил аттестат о среднем образовании
Магнус, сын премьер-министра Эстонии Кристена Михала и его супруги Эвелин Орас, успешно завершил обучение и стал выпускником 77-го набора Таллиннской общей гимназии.
«Двое из трех моих сыновей теперь обладают аттестатом о среднем образовании. Третий с оптимизмом смотрит на свои образовательные перспективы. Через двенадцать лет ждем следующую фотографию с выпускного», - с гордостью отметил премьер, сопроводив пост красивой семейной фотографией в социальных сетях.
Радиоведущий и диджей Кристиан Хирмо получил степень магистра
«Все возможно!» - поделился он в Instagram, позируя с дипломом Таллиннского технического университета. Хирмо окончил факультет экономики TalTech по специальности «Управление и маркетинг».
Энели Ефимова окончила гимназию
В пятницу лучшая эстонская пловчиха Энели Ефимова получила аттестат об окончании гимназии в частной школе Audentes.
Лаури Мяэсепп получил магистерский диплом Тартусского университета
Актер изучал предпринимательство и управление технологиями в Тартуском университете. «Оглядываясь назад на этот путь, могу сказать, что он был очень познавательным. Я очень благодарен Тартускому университету, ведь благодаря учебе я получил необходимые знания, которые значительно помогли в создании проекта Ilmavere», - рассказал он порталу Elu24.