ФОТО Дети эстонских знаменитостей празднуют выпускные: стильные наряды и сияющие улыбки

Сын Яагупа Креэма успешно окончил EBS

Музыкант Яагуп Креэм в соцсетях поделился радостной новостью: его сын Робин Рио завершил обучение на бакалавриате в Estonian Business School.

«Поздравляю, дорогой Робин! Бакалавриат EBS позади, пути назад нет! Через два года жду магистратуру!» - написал гордый отец под видео, опубликованным в социальных сетях.

Дочь Луизы и Таави Рыйвас успешно завершила обучение в основной школе

Мийна Рианна окончила 9-й класс школы Rocca al Mare.

«Я безмерно горжусь тобой - ты закрыла одну важную главу и уже совсем скоро начнешь новое, еще более увлекательное приключение. Восхищаюсь твоей решимостью всегда выкладываться на полную и смелостью признавать усталость, не скрывая ее. До луны и обратно - как мы всегда говорим перед сном», - написала Луиза под красивыми фотографиями в соцсетях.

Сын Кристена Михала получил аттестат о среднем образовании

Магнус, сын премьер-министра Эстонии Кристена Михала и его супруги Эвелин Орас, успешно завершил обучение и стал выпускником 77-го набора Таллиннской общей гимназии.