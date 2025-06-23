ФОТО Юри Ратас довел до конца то, что начали бобры: хитро придумано!

«Бобры вместе с ветром повалили деревья у ручья. Теперь их можно использовать в домашнем хозяйстве», - написал Юри Ратас на своей страничке в Facebook и добавил, что начатое природой дело стоит доводить до конца.

Комментаторы вспомнили вирусное фото Юри Ратаса, на котором политик позировал с бревном на плече и бензопилой в руках. В прошлом году этот снимок стал настолько популярным, что стал основой для десятком мемов.

Однако в комментариях нашлись и те, кто не оценил старания Юри Ратаса. «Ох уж эта тяга к показухе. Один раз с бревном прокатило - ничего пооригинальнее не придумал?» - написал один из пользователей Facebook.