ФОТО Вера Брежнева сменила прическу и стала похожа на героиню сериала «Элен и ребята»

Похоже, 43-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева согласилась с тем, что прошлого не изменить и полностью ушла в новую жизнь.
Вера активно гастролирует в странах, где ее помнят как солистку известной группы, активно раздает интервью и принимает участие в фотосессиях. Результаты одной из них она опубликовала вчера.
Поклонники певицы отметили, что она сменила прическу, поэтому стала похожа на героиню молодежного сериала 90-х годов «Элен и ребята».
На снимках певица предстала в разных одеждах в соблазнительных позах, а на одном из снимков - даже топлесс. Впрочем, все было вполне пристойно.