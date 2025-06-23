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Вт, 24.06.2025
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ФОТО Вера Брежнева сменила прическу и стала похожа на героиню сериала «Элен и ребята»

Вера Брежнева

Похоже, 43-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева согласилась с тем, что прошлого не изменить и полностью ушла в новую жизнь.

Вера активно гастролирует в странах, где ее помнят как солистку известной группы, активно раздает интервью и принимает участие в фотосессиях. Результаты одной из них она опубликовала вчера.

Поклонники певицы отметили, что она сменила прическу, поэтому стала похожа на героиню молодежного сериала 90-х годов «Элен и ребята».

На снимках певица предстала в разных одеждах в соблазнительных позах, а на одном из снимков - даже топлесс. Впрочем, все было вполне пристойно.

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