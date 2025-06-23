ФОТО Вера Брежнева сменила прическу и стала похожа на героиню сериала «Элен и ребята»

Вера активно гастролирует в странах, где ее помнят как солистку известной группы, активно раздает интервью и принимает участие в фотосессиях. Результаты одной из них она опубликовала вчера.

Поклонники певицы отметили, что она сменила прическу, поэтому стала похожа на героиню молодежного сериала 90-х годов «Элен и ребята».