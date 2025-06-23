ЛАЙФХАК НА ИВАНОВ ДЕНЬ Прежде чем положить мясо на гриль, нужно сделать один важный шаг

Энн - международный тренер по жарке мяса на гриле. Он признается, что обычно праздники проводит в Англии. «Там Иванова дня нет», - смеется он. «Но мы все равно немного отмечаем - погода отличная, +35 градусов», - говорит Энн.

Мастер отмечает, что перед тем, как класть мясо на гриль, его нужно оставить постоять при комнатной температуре. «Это очень важно - мясо должно немного согреться. Если положить его сразу из холодильника, оно будет слишком холодным и плохо подрумянится», - объясняет Энн. Это влияет на вкус, сочность и внешний вид.

«Прогревание - самый важный этап», - подчеркивает он. «Говорят, что достаточно часа или двух, но я часто вынимаю мясо утром и готовлю, когда начинаю - главное, чтобы мясо успело нагреться».