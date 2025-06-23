Астролог Володина назвала четыре знака Зодиака, на кого обрушится денежное цунами в 2025 году

Однако это потребует умения работать в команде и отказаться от излишнего лидерства. В какой-то момент Львам стоит дать инициативу другим - это только усилит их позиции.

Весы

Весам конец первой половины 2025 года сулит значимые перемены и яркий карьерный рывок. При этом астролог рекомендует не бросаться в новое, пока не закрыты старые обязательства.

Кроме того, начало лета станет для Весов своеобразной фильтрацией окружения: рядом останутся лишь те, кто действительно важен и надежен. Возможны и просьбы о финансовой помощи, но Володина советует не идти на жертвы в ущерб себе. В это время необходимо сохранить баланс между щедростью и разумной осторожностью.

Стрелец

Для Стрельцов июнь 2025 года обещает стать одним из самых гармоничных и благоприятных периодов года.

Поддержка окружающих, укрепление отношений, полезные связи и рекомендации.Близкие могут помочь не только словом, но и делом - будь то работа, деньги или просто участие. Главное, чего стоит избегать в этом месяце, - это риск и импульсивность. Стрельцам стоит воздержаться от экстремальных развлечений и соблюдать особую внимательность на дорогах.