Если мужчина делает эти пять вещей в постели, он по-настоящему тебя любит

Он действительно хочет подарить тебе удовольствие

Твое наслаждение для него важно - и он не стесняется говорить об этом. Если он по-настоящему заботится, то не испугается твоего желания попробовать секс-игрушки. Напротив, он захочет лучше понять, что приносит тебе удовольствие. А если ты нежно намекнешь, что его чрезмерный энтузиазм пока не дает нужного эффекта, он не воспримет это как упрек, а как возможность стать лучше.

Его оргазм - не главное

Для него важно не только то, как завершится все у него самого - он искренне заботится о тебе. Он следит за тем, чтобы ты получала не меньше внимания, чем он. Если у тебя есть сомнения по поводу орального или анального секса, он уважает твои границы и никогда не настаивает. Он знает: главное - это совместное удовольствие и доверие.

Он понимает твою неуверенность

Чувствуешь себя немного скованно? Хочешь заниматься сексом в футболке или в темноте? Он не осудит. Он выслушает, примет и сделает все, чтобы ты чувствовала себя спокойно и безопасно. Если он тебя действительно любит, твоя неуверенность для него - не помеха, а повод стать ближе.

Он открыто говорит о желаниях

Если он любит, он доверяет - и в постели тоже. Он делится тем, что ему нравится, и внимательно слушает тебя, уважая твои желания и границы. Иногда быть честными может показаться немного страшно, но именно в этом рождается настоящая близость. Любви нужно безопасное пространство, чтобы расти.

Он ценит время с тобой не только в постели