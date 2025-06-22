Последнее послание матери в соцсетях: рак не победит, он умрет вместе со мной

32-летняя Лиза Фостер обнаружила в июне 2023 года небольшое уплотнение в левой груди, но сначала решила, что это всего лишь спортивная травма. Когда через неделю шишка не исчезла, Лиза обратилась к врачу. В ходе обследования выяснилось, что у нее рак груди.

Ее вид заболевания отличается агрессивным течением, быстрым распространением и неблагоприятным прогнозом, сообщает Американское онкологическое общество.

Лизе удалили грудь, она прошла и другие лечебные процедуры, но, как пояснил ее муж Адам, лучевая терапия уже не была возможна.

«Рак распространился на грудную стенку, вторую грудь и печень, - рассказал 31-летний супруг. - По словам врачей, это четвертая стадия».

Химиотерапия давала лишь минимальные шансы - всего 9 процентов вероятности продления жизни, и Лизе сообщили, что жить ей осталось примерно две недели.

В своем душераздирающем посте в Facebook Лиза обратилась к друзьям:

«Это, вероятно, один из моих последних постов, хотя моя семья сообщит новости, когда придет время. К сожалению, моя печень отказывает, и я не знаю, сколько мне осталось».

«Хочу поблагодарить всех вас за поддержку. Я ценю каждого из вас и всегда буду помнить. Наша дружба многое для меня значила, и я надеюсь, вы будете вспоминать счастливые моменты, которые мы провели вместе».

«Рак не победит, он умрет вместе со мной. Я буду бороться до конца».

Сейчас семья Лизы собирает средства, чтобы оставить память о ней для ее 4-летней дочери Элены.

«Одно из желаний Лизы - превратить ее прах в украшение, которое всегда будет рядом с дочкой», - рассказал друг семьи на странице GoFundMe.