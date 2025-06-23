ОСТОРОЖНО! Праздничное застолье в Иванову ночь связано с риском рака толстой кишки, если…

Празднование Ивановой ночи в самом разгаре, и столы полны угощений. Каждый год находятся те, кто замечает, что на этот раз съел больше, чем следовало. Не каждый задумывался о пользе съеденного. Редакция Postimees Naine побеседовала с консультантом по питанию Райном Вайником, который дал советы, как сделать летние гриль-вечеринки более здоровыми.

Какие классические блюда на Иванову ночь считаются здоровыми или близкими к этому? Вообще существуют ли такие блюда?

Связать трапезу Ивановой ночи со здоровым питанием - задача не из легких... Смысл праздничного застолья всегда был в изобилии и в том, чтобы позволить себе расслабиться. О пользе праздничной еды начали задумываться лишь в последние годы. Раньше было принято считать, что полезное не может быть вкусным, но теперь появилась тенденция готовить блюда, которые одновременно и вкусны, и полезны.

Среди традиционных праздничных блюд действительно полезные придется искать с большим трудом. Проще из классических рецептов создавать новые, более здоровые версии. Для этого нужно подключить воображение и немного переосмыслить традиции. Настоящий сторонник здорового питания обойдет мясные продукты стороной и найдет наиболее полезные варианты среди салатов и фруктов.

Некоторые соусы тоже могут быть вполне уместными, если их немного осовременить. Например, не стоит заливать салаты обильно оливковым маслом или смешивать их с сыром и курицей-гриль, иначе они становятся слишком калорийными. Лучше оставить сыр и курицу отдельными добавками, чтобы каждый сам мог добавить их себе на тарелку по вкусу. Вместо масла к салатам можно предлагать легкие заправки на основе лимона, бальзамического или яблочного уксуса.