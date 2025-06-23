ОСТОРОЖНО! Праздничное застолье в Иванову ночь связано с риском рака толстой кишки, если…

Празднование Ивановой ночи в самом разгаре, и столы полны угощений. Каждый год находятся те, кто замечает, что на этот раз съел больше, чем следовало. Не каждый задумывался о пользе съеденного. Редакция Postimees Naine побеседовала с консультантом по питанию Райном Вайником, который дал советы, как сделать летние гриль-вечеринки более здоровыми.
Какие классические блюда на Иванову ночь считаются здоровыми или близкими к этому? Вообще существуют ли такие блюда?
Связать трапезу Ивановой ночи со здоровым питанием - задача не из легких... Смысл праздничного застолья всегда был в изобилии и в том, чтобы позволить себе расслабиться. О пользе праздничной еды начали задумываться лишь в последние годы. Раньше было принято считать, что полезное не может быть вкусным, но теперь появилась тенденция готовить блюда, которые одновременно и вкусны, и полезны.
Среди традиционных праздничных блюд действительно полезные придется искать с большим трудом. Проще из классических рецептов создавать новые, более здоровые версии. Для этого нужно подключить воображение и немного переосмыслить традиции. Настоящий сторонник здорового питания обойдет мясные продукты стороной и найдет наиболее полезные варианты среди салатов и фруктов.
Некоторые соусы тоже могут быть вполне уместными, если их немного осовременить. Например, не стоит заливать салаты обильно оливковым маслом или смешивать их с сыром и курицей-гриль, иначе они становятся слишком калорийными. Лучше оставить сыр и курицу отдельными добавками, чтобы каждый сам мог добавить их себе на тарелку по вкусу. Вместо масла к салатам можно предлагать легкие заправки на основе лимона, бальзамического или яблочного уксуса.
К примеру, популярный в Эстонии соус цацики можно приготовить без жирной сметаны c заправками. Можно добавить к огурцам с зеленью и чесноком растительные альтернативы. При желании можно предложить этот соус в двух вариантах. Летом поспевают сезонные фрукты и овощи.
Некоторые из них - местные: огурцы, помидоры, свежая зелень, клубника, черешня, арбузы. Кстати, арбуз при желании можно даже приготовить на гриле, а если правильно приправить - получится отличный растительный «котлет» для бургера. Картофель, любимый жителями Эстонии, тоже открывает массу возможностей. Его можно запечь кружочками на гриле или приготовить в золе у костра. Современной и более здоровой классикой стали блюда из батата, тофу и овощные шашлычки.
Что советуете употреблять в меньших количествах?
Рекомендую избегать мясных продуктов, особенно переработанного красного мяса. Если не хочется отказываться от животной пищи полностью, можно приготовить на гриле рыбу.
Что происходит в желудке, если съесть много мяса за один раз?
Чрезмерное употребление мяса может вызвать разные проблемы с пищеварением. Во-первых, замедляется процесс переваривания, потому что мясо богато белком и жирами и требует больше времени для усваивания. Это может спровоцировать чувство тяжести, дискомфорт или вздутие. Поскольку в мясе мало клетчатки, его избыток может привести к запору.
Клетчатка важна для нормальной работы кишечника. В кишечнике живут триллионы бактерий, формирующих микрофлору. При избыточном потреблении мяса начинаются процессы, нарушающие баланс микрофлоры и вызывающие проблемы с пищеварением. Многие исследования показали связь между чрезмерным употреблением мяса и повышенным риском рака толстой кишки.
Точная причина не установлена, но считается, что некоторые соединения в мясе могут повреждать слизистую и микрофлору кишечника. На избыток мяса каждый организм реагирует по-своему.
Лучше придерживаться сбалансированного рациона, употреблять белки, цельнозерновые продукты, овощи и фрукты, чтобы поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта. Кроме того, мясные блюда обычно очень калорийны: их легко переесть, и сложно понять, когда желудок уже полон и стоит остановиться. Особенно трудно это заметить под действием алкоголя.
Что бы вы однозначно советовали исключить из меню летних гриль-вечеринок?
Стоит по возможности избегать подгоревших кусков мяса и других продуктов, которые пережарились на огне.
А есть ли у вас любимое здоровое блюдо для летних гриль-вечеринок?
У меня есть рецепт десерта. В начале 90-х моя вторая половинка привезла из швейцарских Альп оригинальную и очень вкусную идею для гриль-десерта - к тому времени у нас такое еще было не принято.
Эта закуска идеальна, пока готовятся блюда, требующие долгой прожарки. Обжарьте на гриле с обеих сторон ломтики хлеба до хрустящей корочки. Выложите их на большое блюдо, на край каждого положите по 2-3 кусочка шоколада по вкусу.
Сложите ломтик пополам - и получается прекрасный десерт. Более здоровый вариант - использовать цельнозерновой хлеб, а вместо шоколада класть ломтики банана. С того времени, как в 1990-х открылись границы, по примеру западных стран и у нас стали готовить на гриле перец, баклажаны, грибы.
Раньше подобные идеи казались совсем уж странными: в лучшем случае на шампур вместе с мясом попадалось несколько луковых колец, и те подгорали до черноты. Одна из стратегий здорового питания - на гриль-вечеринках заранее насытиться легкими блюдами: так впоследствии легче будет удержаться от самых калорийных лакомств.
Райн Вайник советует черпать вдохновение для растительных гриль-вечеринок на сайте Эстонского веганского общества.