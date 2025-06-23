Жительницы Эстонии откровенно рассказали о непростых отношениях со свекровью: «Ты уверена, что подходишь моему сыну?!»

Брак или совместная жизнь никогда не означают союз только двух людей. Вместе с ними приходят друзья, родственники, привычки - и часто тень свекрови, которая может быть куда значительнее, чем можно себе представить. В одних случаях свекровь оказывается поддержкой и добрым человеком, но бывают ситуации, когда мать мужа становится настоящим испытанием.
Ниже четверо жителей Эстонии делятся своим опытом - некоторые истории действительно болезненные, но встречаются и абсурдно комичные ситуации. Мы также расскажем, как выжить в подобных обстоятельствах и, по возможности, наладить отношения.
Керт (38 лет): Я только что вышла замуж, и мы с мужем планировали медовый месяц в Греции. Когда мы приехали в отель, нам сказали, что наша комната уже занята, - и там нас ждала... его мама. Она решила, что семья должна путешествовать вместе, и что за нами нужно присматривать. Мы не провели ни одной ночи наедине. Даже на экскурсии она ходила с нами, и постоянно указывала мне, как я покупаю жене мороженое - «слишком сладко, она поправится!».
Наши отношения до сих пор остаются очень натянутыми. Свекровь все еще любит вмешиваться в наши дела, но вместе с мужем мы научились справляться с ее выходками как одна команда.
Мария (41 год): Мой муж - русский, а я - эстонка. Когда родился наш сын, свекровь в роддоме заявила: «Это мальчик с неправильной кровью. Наша кровь сильнее». Она отказалась нянчиться с ребенком и никогда даже не отправила ему поздравительную открытку. Когда я попросила ее хотя бы однажды прийти к нам, она ответила: «Я не приду».
Конечно, мне жаль, что сын растет без бабушки, но с другой стороны, я особо не слышу о ее капризах - муж берет на себя все общение с ней, за что я ему благодарна.
Свекрови и отношения
Знаете ли вы, что у 67 процентов людей был партнер, чьи отношения с матерью негативно повлияли на их романтическую жизнь?
По данным исследования Dating.com, это печальная правда. Причем 56 процентов опрошенных признались, что именно мама бывшего партнера стала главной причиной их расставания.
В исследовании среди 5000 активных пользователей менее половины рассказали, что мать партнера старалась вмешиваться в их личную жизнь. 62 процента сообщили, что их бывший - маменькин сынок - ожидал, что все домашние дела лягут на их плечи.
Как этого избежать?
Эксперт по знакомствам Мария Салливан советует:
«Говорите прямо и ясно, когда ваши границы нарушают. Если вы будете держать беспокойство в себе, со временем это может привести к более серьезным проблемам, которые будет труднее решить».
Также важно попытаться наладить хорошие отношения с родителями партнера, даже если это дается нелегко.
«Даже если это утомляет и вызывает стресс, очень важно наладить хоть какую-то связь с потенциальными свекровью и свекром», - добавляет Мария.
«Обсудите с партнером решение, которое подойдет вам обоим. Иногда это может означать, что партнер будет навещать родителей без вашего участия».
Источник: Metro
Кайса (29 лет): В день свадьбы свекровь подошла ко мне и серьезно спросила: «Ты уверена, что подходишь моему сыну?!» Позже, когда на банкете все танцевали, она, уже навеселе, взяла микрофон и сказала: «Если кто-то еще считает, что эта женщина недостаточно хороша для моего сына, прошу встать!» Никто не встал. Она уставилась на мою маму и сказала: «Это точно не та семья, с которой я хотела породниться».
Мне было очень обидно, и поначалу я злилась на мужа. Хотя я понимала, что он не может заклеить своей матери рот скотчем.
К сожалению, через пару лет наш брак распался, и могу с уверенностью сказать: в этом не было ничьей вины, кроме моей «дорогой» свекрови.
Трийн (35 лет): Мы с партнером купили квартиру, к тому времени встречались уже пару лет. Я думала, что ключи только у нас вдвоем, но однажды пришла с работы и увидела свекровь, убирающуюся в нашей гостиной.
Когда я спросила, как она попала внутрь, она призналась, что сделала дубликат ключей - про запас, если вдруг понадобится помощь. После этого мы сменили замок. Через несколько недель она снова пришла - уже с новым замком и предложила помочь его сменить, а заодно оставить у себя еще одну пару ключей «на всякий случай».
К счастью, мы с мужем объяснили ей, что помогать нам можно и без своих ключей от дома. Это был долгий и непростой путь, но я рада, что смогла решить этот вопрос.
Как справляться с трудной свекровью
1. Устанавливайте четкие границы - вместе с партнером
Самое важное - быть одной командой. Границы должны исходить, прежде всего, от вашего партнера.
2. Сохраняйте эмоциональную нейтральность
Постарайтесь не реагировать злостью. Говорите спокойно и конкретно. Свекровь может пытаться вывести вас из себя - не поддавайтесь.
3. Создайте свою сеть поддержки
Общайтесь с друзьями, психотерапевтом или доверенным человеком. Не оставайтесь с проблемой наедине - это может негативно сказаться на психическом здоровье.
4. Не бойтесь дистанцироваться
Если отношения стали токсичными и мирные попытки не принесли результата, иногда необходимо временно или навсегда ограничить контакты.
5. Научите партнера четко выражать свои мысли
Многие взрослые дети чувствуют себя обязанными родителям. Помогите партнеру понять, что создание собственной семьи означает ответственность прежде всего перед своим супругом и детьми.