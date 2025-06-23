Жительницы Эстонии откровенно рассказали о непростых отношениях со свекровью: «Ты уверена, что подходишь моему сыну?!»

Свекрови и отношения

Знаете ли вы, что у 67 процентов людей был партнер, чьи отношения с матерью негативно повлияли на их романтическую жизнь?

По данным исследования Dating.com, это печальная правда. Причем 56 процентов опрошенных признались, что именно мама бывшего партнера стала главной причиной их расставания.

В исследовании среди 5000 активных пользователей менее половины рассказали, что мать партнера старалась вмешиваться в их личную жизнь. 62 процента сообщили, что их бывший - маменькин сынок - ожидал, что все домашние дела лягут на их плечи.

Как этого избежать?

Эксперт по знакомствам Мария Салливан советует:

«Говорите прямо и ясно, когда ваши границы нарушают. Если вы будете держать беспокойство в себе, со временем это может привести к более серьезным проблемам, которые будет труднее решить».

Также важно попытаться наладить хорошие отношения с родителями партнера, даже если это дается нелегко.



«Даже если это утомляет и вызывает стресс, очень важно наладить хоть какую-то связь с потенциальными свекровью и свекром», - добавляет Мария.



«Обсудите с партнером решение, которое подойдет вам обоим. Иногда это может означать, что партнер будет навещать родителей без вашего участия».

Источник: Metro

