Стилист рассказала, какую одежду не стоит надевать в самолет

Для Лары джинсы - настоящее табу в самолете.

«Я понимаю, что для многих джинсы - базовый элемент гардероба. Но во время полета я бы избегала их: кому хочется, чтобы пуговица впивалась в живот, пока вы пытаетесь устроиться поудобнее?» - объясняет стилист.

Альтернатива: легкие льняные или хлопковые брюки с эластичным поясом, а также спортивные штаны и удобный топ на молнии.

Комбинезоны

«Я бы сказала, что комбинезоны тоже не подходят для перелетов. Особенно если, как и я, вы часто ходите в туалет. Последнее, чего хочется в тесной кабине - бороться с неудобным цельным нарядом», - говорит Лара.

Альтернатива: свободные брюки и удобная футболка.

Каблуки

По мнению Лары, обувь на каблуке стоит надевать только после приземления.

«Балетки по-прежнему в моде и стали частью моего повседневного гардероба, не только для путешествий. Они легкие, компактные и легко сочетаются с отпускным образом», - делится стилист.

Альтернатива: балетки, слипоны или сандалии (для теплого времени года). При этом Лара рекомендует положить в ручную кладь пару носков - на случай, если в салоне станет прохладно.

Броские украшения

Стилист советует отказаться от крупных браслетов, массивных ожерелий.

«Лучше выбрать минималистичный образ - тонкая цепочка, небольшие кольца или гвоздики. Яркие украшения можно приберечь для отпуска», - говорит она.

Яркий макияж

Слишком насыщенный макияж в полете может пересушить кожу.

«Я всегда беру в ручную кладь средства для ухода - тканевую маску, интенсивный крем и, конечно, бальзам для губ или масло», - рассказывает Лара.

Бюстгальтеры на косточках

«Во время полета нижнее белье не должно причинять дискомфорт. Если вам нужна поддержка, выбирайте модели без косточек», - рекомендует стилист.

Заколки-крабы