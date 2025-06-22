Скандал из-за денег: рэпера AG обвиняют в несоблюдении договоренностей

В пятницу в соцсетях появился пост, в котором рэпера AG обвинили в невыполнении договоренностей. Молодой человек по имени Карл Эрик заявил, что рэппер задолжал круглую сумму. «Сейчас я придал ситуации официальный ход, так как этот человек угрожал мне и оклеветал меня. Сам организатор не придерживался первоначальных договоренностей», - говорит музыкант AG.
В пятницу днем Карл Эрик опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором посоветовал быть осторожными тем, кто планирует сотрудничать с музыкантом AG.
В своем посте Карл Эрик критиковал рэпера AG и утверждал, что финансовые договоренности между ним и AG не соблюдались. Он рассказал, что заказывал выступления как у AG, так и у Лауры Пыльдвере.
«Конечно, могли возникнуть какие-то неясности: с одной стороны казалось, что все достаточно четко согласовано, а с другой - Ориссаар теперь выдвигает свое видения и требования и осмелился публично без оснований меня оклеветать», - написал Карл Эрик. По его словам, он должен был заплатить за выступление больше, чем изначально было согласовано.
Поэтому теперь он злится и считает, что AG должен вернуть ему переплаченную сумму.
«Они не смогли оформить ни одного договора, который можно было бы взять за основу, хотя это неоднократно требовалось и обещалось. Все устные договоренности вдруг начали разваливаться, и теперь человек решил предъявлять нам требования, нарушая наши договоренности, а главное - безосновательно меня оговаривать», - продолжил Карл Эрик, у которого было несколько претензий к AG.
В конце своего поста Карл Эрик заявил, что удалит публикацию, если переплаченная сумма будет полностью возвращена и ему публично принесут извинения за необоснованную клевету.
Вечером пятницы Карл Эрик все же удалил длинный пост и оставил от первоначального текста всего пару предложений. К субботе он полностью удалил публикацию, понимая, что все вопросы лучше решать напрямую с AG или через суд. «Я буду общаться с ним лично», - сказал он порталу Elu24 и отказался комментировать тему подробнее.
Музыкант AG в комментарии для Elu24 заявил, что организатор сам не придерживался договоренностей.
«Сейчас я придал ситуации официальный ход, так как этот человек угрожал мне. Организатор не соблюдал первоначальные договоренности и после концерта был недоступен», - говорит он.
О суммах AG не раскрывает подробностей. «Гонорар за выступление - конфиденциальная информация, но он всегда согласовывается до концерта, и в этот раз тоже был установлен заранее», - поясняет он.
Рэпер уточняет, что Лаура Пыльдвере заключила договор с организатором в письменной форме, и сумма была зафиксирована письменно.
Музыкант также сообщил, что выступление прошло в одном из клубов Таллинна. Когда организатор не оплатил гонорар согласно договоренности и не выходил на связь, AG сделал пост в соцсетях.
Этот пост Карл назвал «клеветой». Поскольку близкий к организатору человек оплатил сумму, AG удалил пост, который висел всего один час.
«После этого Карл начал меня оговаривать, выдвигая ложные обвинения, будто я вымогал деньги у его близких», - объясняет он.