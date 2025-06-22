Скандал из-за денег: рэпера AG обвиняют в несоблюдении договоренностей

В пятницу днем Карл Эрик опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором посоветовал быть осторожными тем, кто планирует сотрудничать с музыкантом AG.

В своем посте Карл Эрик критиковал рэпера AG и утверждал, что финансовые договоренности между ним и AG не соблюдались. Он рассказал, что заказывал выступления как у AG, так и у Лауры Пыльдвере.

«Конечно, могли возникнуть какие-то неясности: с одной стороны казалось, что все достаточно четко согласовано, а с другой - Ориссаар теперь выдвигает свое видения и требования и осмелился публично без оснований меня оклеветать», - написал Карл Эрик. По его словам, он должен был заплатить за выступление больше, чем изначально было согласовано.

Поэтому теперь он злится и считает, что AG должен вернуть ему переплаченную сумму.

«Они не смогли оформить ни одного договора, который можно было бы взять за основу, хотя это неоднократно требовалось и обещалось. Все устные договоренности вдруг начали разваливаться, и теперь человек решил предъявлять нам требования, нарушая наши договоренности, а главное - безосновательно меня оговаривать», - продолжил Карл Эрик, у которого было несколько претензий к AG.

В конце своего поста Карл Эрик заявил, что удалит публикацию, если переплаченная сумма будет полностью возвращена и ему публично принесут извинения за необоснованную клевету.