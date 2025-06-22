Новый рекорд: более 8400 человек отказались от алкоголя в Иванов день

«Видно, что среди нас все больше людей, которые стремятся стать лучше. Пусть даже не для других, а хотя бы для самих себя», - отметил главный редактор радиостанции Kuku Мадис Киммел. «К сожалению, даже спустя 29 лет нам все еще приходится напоминать: алкоголь и вождение несовместимы».

В течение трех недель участники могли зарегистрироваться как на сайте Kuku, так и на местах - в восьми городах Эстонии. В последние дни кампании число участников резко возросло: за двое суток добавилось около 4000 новых имен.

Все зарегистрировавшиеся приняли участие в розыгрыше призов. Победителей объявили в прямом эфире Kuku 20 июня, а также опубликовали на официальном сайте. Среди призов - смарт-часы, подарочные карты, продуктовые наборы и летние комплекты безалкогольных напитков. В дополнительном розыгрыше, прошедшем в таллиннском пункте регистрации, страховая компания Seesam разыграла два алкотестера.

Кампанию поддержали A. Le Coq, Maxima, Seesam kindlustus и Circle K.