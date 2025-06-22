ФОТО Известная эстонская певица ждет четвертого ребенка

Певица и звезда диско 90-х Мари-Лийс Вааренд ожидает пополнения в семье, сообщает Kroonika.
43-летняя певица сообщила изданию Kroonika, что новый член семьи появится на свет уже в ноябре.
В июле прошлого года мы писали о том, как всего через пару дней после выступления в клубе Garaaž в Тюри-Аллику в семье родился третий ребенок.
«Сегодня в 00:25 родилась наша очень-очень-очень долгожданная маленькая и невероятно милая девочка. Мы так благодарны!» - тогда поделилась новостью Мари-Лийс на своей странице в Facebook.
Мари-Лиис вышла замуж в прошлом году за Хеймара Вааренда. В семье растут Маркус (20), Мария-Лийса (13) и Ариана Изабель (10 месяцев).
В 1997 году 14-летняя певица Мари-Лийс Рахуметс под сценическим именем Mari-Liis впервые выступила перед публикой с песнями Teine dimensioonи Mis tegema nüüd pean.
Последние 12 лет она работает в школе Виймси, сообщает ERR.
Хотя сегодня Мари-Лийс в какой-то мере отошла от дел, она время от времени все же выходит на сцену. «Своей группы у меня нет, но в последнее время мы часто выступаем с ансамблем Caater», - рассказала Мари-Лийс в начале года на Vikerraadio.