В воскресенье, 22 июня, блогер Mallukas и Томас Легрант заключат вечный союз в прекрасной усадьбе Саку, расположенной в Харьюмаа!
В одном из недавних видео Mallukas и Томас Легрант рассказали, что заранее установленного свадебного бюджета у них не было, как, впрочем, и плана подсчитывать, сколько в итоге ушло на торжество.
«Ну, больше 15 тысяч евро точно уже потрачено…» - прикинул Томас. «Кейтеринг - семь с половиной, фотограф - меньше двух, группа - около трех, техника - еще две с половиной, плюс всякие мелочи…» - перечислил он основные статьи расходов.
Впрочем, пара призналась, что немалую часть необходимых вещей удалось получить благодаря сотрудничеству с различными брендами и компаниями.
«Многое у нас получилось через партнерство. Даже не хочу думать, сколько бы все стоило без этого», - призналась Mallukas.
«Честно, я не собираюсь считать, во сколько нам обошлась свадьба. И никогда этого не узнаю», - добавила она с улыбкой.
Торжественный костюм Томаса был сшит в рамках коллаборации с Gowri Style House - ателье, расположенным в Старом городе Таллинна. За брендом стоит партнер Шанти Гранд Уусталу, дочери легендарной велогонщицы Эрики Салумяэ.
А вот свадебное платье Mallukas пока держат в секрете. По словам самой невесты, у нее несколько нарядов, и окончательный выбор она сделает лишь в день свадьбы.
Место свадьбы мечты и знаменитые гости
Большое торжество пройдет в усадьбе Саку - здании, которое считается одним из шедевров классической архитектуры Эстонии. На официальном сайте усадьбы указано, что на втором этаже расположены 12 уникальных комнат, названных в честь членов семей владельцев усадьбы периода 1820-1900 годов.
Mallukas в своих недавних историях в Instagram отметила, что владелица усадьбы - ее хорошая подруга. Газета Õhtuleht сообщает, что при хорошей погоде церемонию планируют провести в парке усадьбы, где среди пышной зелени сверкает небольшой пруд.
Утром в день свадьбы блогерша пошутила, что если кто-то еще не подарил ей подарок, то это может быть просто длинный зарядный кабель для телефона, чтобы удобнее пользоваться им в кровати. Через несколько минут она добавила, что нужный кабель уже нашла дома.
В Instagram Mallukas также с иронией отозвалась о внимании СМИ к своей свадьбе: «Честно, я не думала, что моя свадьба станет такой важной для всех остальных. Уже начинает казаться, что надо нанять охрану, которая будет выгонять любопытных журналистов. Кто знает кого-нибудь, кто сегодня свободен? Три-четыре парня с водяными пистолетами - вполне подойдут».
Среди приглашенных на свадьбу - Андрей Зевакин, Марью Карин, Кристина Партелпоег и блогерская пара Marimellid. Музыку исполнит виолончелистка Сильвия Ильвес.