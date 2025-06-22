В одном из недавних видео Mallukas и Томас Легрант рассказали, что заранее установленного свадебного бюджета у них не было, как, впрочем, и плана подсчитывать, сколько в итоге ушло на торжество.

«Ну, больше 15 тысяч евро точно уже потрачено…» - прикинул Томас. «Кейтеринг - семь с половиной, фотограф - меньше двух, группа - около трех, техника - еще две с половиной, плюс всякие мелочи…» - перечислил он основные статьи расходов.

Впрочем, пара призналась, что немалую часть необходимых вещей удалось получить благодаря сотрудничеству с различными брендами и компаниями.

«Многое у нас получилось через партнерство. Даже не хочу думать, сколько бы все стоило без этого», - призналась Mallukas.

«Честно, я не собираюсь считать, во сколько нам обошлась свадьба. И никогда этого не узнаю», - добавила она с улыбкой.

Торжественный костюм Томаса был сшит в рамках коллаборации с Gowri Style House - ателье, расположенным в Старом городе Таллинна. За брендом стоит партнер Шанти Гранд Уусталу, дочери легендарной велогонщицы Эрики Салумяэ.

А вот свадебное платье Mallukas пока держат в секрете. По словам самой невесты, у нее несколько нарядов, и окончательный выбор она сделает лишь в день свадьбы.

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