Мир устал от новостей: почти половина людей сознательно избегает информационного потока

Согласно новому отчету Reuters Institute, 40% людей в мире сознательно избегают новостей: по недоверию, тревожности и перегрузке информации, передает TCH.
Плохие новости, кажется, никогда не заканчиваются: война в Украине, угрозы на Ближнем Востоке, рост инфляции, торговые войны. В сочетании с роковым бесконечным скроллингом это начинает серьезно влиять на психическое здоровье людей.
Все больше людей пытаются сознательно уменьшить потребление новостей или полностью избегают их. Согласно последнему отчету Reuters Institute о цифровых новостях, в среднем 40% опрошенных из 48 стран заявили, что они иногда или часто избегают новостей. Это значительный рост по сравнению с 29% в 2017 году.
Как отмечает Феликс Рихтер из Statista, в Великобритании и США более 40% респондентов уже намеренно сократили свое новостное потребление.
В документе говорится, что такая тенденция тесно связана с низким доверием к медиа, а также с чувством усталости от постоянного потока негатива. Авторы отчета выделяют два основных типа избегания:
Последовательные избегатели - обычно с низким уровнем образования, не представляющим интереса к новостям вообще;
Выборочные избегатели - те, кто намеренно уменьшает потребление, пытаясь оградить себя от чрезмерно тревожной или деструктивной информации.
Такая динамика подвергает сомнению не только эффективность новостных платформ, но и устойчивость демократии, ведь доступ к сбалансированной информации - один из ее фундаментов.