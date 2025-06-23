Мир устал от новостей: почти половина людей сознательно избегает информационного потока

Плохие новости, кажется, никогда не заканчиваются: война в Украине, угрозы на Ближнем Востоке, рост инфляции, торговые войны. В сочетании с роковым бесконечным скроллингом это начинает серьезно влиять на психическое здоровье людей.

Все больше людей пытаются сознательно уменьшить потребление новостей или полностью избегают их. Согласно последнему отчету Reuters Institute о цифровых новостях, в среднем 40% опрошенных из 48 стран заявили, что они иногда или часто избегают новостей. Это значительный рост по сравнению с 29% в 2017 году.

Как отмечает Феликс Рихтер из Statista, в Великобритании и США более 40% респондентов уже намеренно сократили свое новостное потребление.

В документе говорится, что такая тенденция тесно связана с низким доверием к медиа, а также с чувством усталости от постоянного потока негатива. Авторы отчета выделяют два основных типа избегания:

Последовательные избегатели - обычно с низким уровнем образования, не представляющим интереса к новостям вообще;

Выборочные избегатели - те, кто намеренно уменьшает потребление, пытаясь оградить себя от чрезмерно тревожной или деструктивной информации.