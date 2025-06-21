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Тоомас Хендрик Ильвес

Президент

Юку-Калле: Как ты знаешь, Артемию недавно исполнилось 70. Скажи пару слов о нем?

Тоомас Хендрик Ильвес: Артемий - отличный пример того, какой могла бы быть Россия. Настоящая, хорошая Россия. Умный, с широким кругозором и способностью к саморефлексии. Артемий воплощает классические либеральные, ценящие человека свободы, и не злой - именно то, чего Россия сама себя лишила. Наши отношения начались с музыки, мы оба большие меломаны, знаем и современную музыку, и традиции. В этом смысле Артемий - настоящий ученый, к тому же общество всегда отражается через музыку - это универсально.

Артемий - это пример того, какой могла бы быть настоящая Россия.

А как насчет российской оппозиции? У нее, как у Тёмы, как у тебя и меня всё равно великодержавное мышление - то же, что у нынешней России?

Полностью согласен. К сожалению, большинство оппозиционеров мыслят по-великорусски. Они говорят такие вещи, что надеяться на перемены в менталитете не приходится. Например, «наша армия не будет такой коррумпированной, если случится переворот». То есть, если к власти придёт оппозиция, армия станет «еще опаснее». Правда, в оппозиции культуры, конечно, больше.

Что бы ты пожелал Тёме?

Я старше Артемия на полтора года и могу сказать: всё ещё впереди!​