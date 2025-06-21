Российский музыкальный критик, журналист и общественный деятель Артемий Троицкий дружит с Эстонией с 14 лет, когда его бабушка и дедушка начали снимать дачу в Вызу. В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, а Артемий переехал из России в Эстонию, он сказал о путинизме: «Нельзя помочь народу, который тащится от несправедливых действий своей страны!» Юку-Калле Райд отмечает 70-летие друга вместе с другими товарищами в виде коллажа ниже.
«Ни у Эстонии, ни у других стран, граничащих с Россией, ни в коем случае нет повода расслабляться. Напротив - нужно проявлять бдительность и отдавать себе полный отчет в том, насколько непредсказуемой и агрессивной стала Россия. И так уже давно, ведь нынешнее - это просто продолжение 2014 года», - говорит Артемий Троицкий.
Тёма рассказывал и о страхе, который - единственный по-настоящему действующий механизм российского общества: «Российское общество всегда жило под страхом. Иногда его меньше, иногда больше, а сейчас этот страх просто максимален. Над Россией опустилась тьма такой густоты, что я не помню даже при Брежневе. Главная составляющая этой тьмы - страх. Люди ужасно боятся и иногда даже не осознают, чего именно. Может, они боятся каких-то прозаических вещей, например, потерять работу или что их на улице нападут бандиты, но эти страхи все связаны. В итоге страх приводит к полной апатии и параличу. Не будет преувеличением сказать, что сейчас народ России пребывает в состоянии полупаралича».
Мы вместе с друзьями звали Артемия, критика Путина, в Эстонию еще в 2011 году, но отрываться от родины - пусть даже полностью испорченной каким-то безумцем - никогда не бывает просто. Примерно в эти годы в России появился странный «рейтинг» персонажей, которых Путин считал злейшими врагами. Артемий был в начале второго десятка.
«Ну что, Тёма, - поддразнивал я Артемия. - всего лишь 11 место, это не настоящая элита. Почему я не вижу тебя в первой тройке нелюбимых Путиным? Может, пора совсем уехать из России?»
Лидии было пять лет; она вдруг стала дома играть в «фашистов», которые вот-вот нападут на Россию.
В какой-то момент у Троицкого окончательно лопнуло терпение.
Артемий: «Прежде всего - из-за детей. Ивану было 13; он хорошо учился в школе, не было никаких проблем, пока однажды не пришёл домой и не сообщил, что вместо урока литературы у них сегодня был урок патриотизма. Так, мол, и должно быть, объяснили ему в школе. Лидии было пять лет; вдруг она стала дома играть в «фашистов», которые вот-вот нападут на Россию. Мы спросили: откуда ты знаешь про «фашистов» и вообще, что кто-то нападет на нашу страну? Оказалось, в детском саду воспитатель активно занимается соответствующей «работой». Может, это и не катастрофа, но впечатления очень мерзкие».
Слепая ненависть к иностранцам и открытая травля свободных граждан. Это было, мягко говоря, неприятно, а точнее – просто жалко.
Артемий продолжает: «Перед отъездом в Эстонию мы жили в Москве и под Москвой. Жили очень комфортно: большая квартира с видом на главное здание университета, а под Москвой - в лесу забавный дом, напоминающий башню, который с женой сами придумали, спроектировали и построили. В общем, жили мы хорошо, но все же взяли и уехали».
Артемий покинул Россию после оккупации Крыма. Я хорошо помню, как однажды в Эстонии он сказал: «Это только начало».
Он тогда рассказывал, что, помимо мозговой промывки детям, не мог больше выносить и атмосферу:
«Атмосфера в России становилась все тяжелее и мрачнее: милитаризм, ура-патриотизм, "Крым наш" (этим оправдывают и закручивание гаек, и ограничение свобод: "зато Крым наш!"), слепая ненависть к иностранцам и открытая травля свободомыслящих. Это было, мягко говоря, неприятно, а точнее - просто жалко. Прогуливаешься по улице, а вокруг - пропаганда, как в советское время. И люди по всей стране хмурые, напряженные».
Почему Эстония?
«Я регулярно бываю в Эстонии с 1969 года; страну знаю давно, довольно хорошо, и люблю ее уже много лет. Здесь у меня хорошие друзья - музыканты, журналисты, художники и даже политики. Детям в Эстонии, вроде бы, тоже нравится - правда, не так как в лесном домике, но куда больше, чем в Москве. Очень надеюсь, что смогу быть полезен Эстонии».
Тёма добавляет: «Единственное, что меня пока не радует - что язык еще не знаю. Нужно больше, чем просто уровень покупок в магазине, но, ничего - выучу. Даже если времени мало».
Ребята, если вам так плохо в Эстонии, если вас тут ущемляют, а в России все так здорово и во времена Путина у вас там было бы отлично, почему вы не едете жить в Россию?
О российских путинистах в Эстонии Артемий Троицкий однажды сказал: «Если люди живут в Эстонии, но при этом смотрят в сторону России и рассказывают, как там хорошо и как тут ужасно, я воспринимаю это как своего рода сексуально-умственное отклонение. Есть ведь понятие мазохизма. Можно задать вполне логичный вопрос: ребята, если вам так плохо в Эстонии, вас тут притесняют, ваши права не соблюдают, а в России все замечательно и вам там было бы отлично при Путине, почему вы не уехали туда жить?»
Тоомас Хендрик Ильвес
Президент
Юку-Калле: Как ты знаешь, Артемию недавно исполнилось 70. Скажи пару слов о нем?
Тоомас Хендрик Ильвес: Артемий - отличный пример того, какой могла бы быть Россия. Настоящая, хорошая Россия. Умный, с широким кругозором и способностью к саморефлексии. Артемий воплощает классические либеральные, ценящие человека свободы, и не злой - именно то, чего Россия сама себя лишила. Наши отношения начались с музыки, мы оба большие меломаны, знаем и современную музыку, и традиции. В этом смысле Артемий - настоящий ученый, к тому же общество всегда отражается через музыку - это универсально.
Артемий - это пример того, какой могла бы быть настоящая Россия.
А как насчет российской оппозиции? У нее, как у Тёмы, как у тебя и меня всё равно великодержавное мышление - то же, что у нынешней России?
Полностью согласен. К сожалению, большинство оппозиционеров мыслят по-великорусски. Они говорят такие вещи, что надеяться на перемены в менталитете не приходится. Например, «наша армия не будет такой коррумпированной, если случится переворот». То есть, если к власти придёт оппозиция, армия станет «еще опаснее». Правда, в оппозиции культуры, конечно, больше.
Что бы ты пожелал Тёме?
Я старше Артемия на полтора года и могу сказать: всё ещё впереди!
Харди Вольмер
Музыкант и мультиталант
Юку-Калле: Привет, Харди! Отмечаем юбилей Артемия. Можешь тоже что-то сказать?
Харди Вольмер: Я с ужасом обнаружил, что у меня нет ни одной фотографии с Артемием! Даже единственный старый снимок, где он на обложке винила Singer Vinger вместе с 60 эстонскими рокерами, настолько мал, что его невозможно увеличить. Хотя это фото можно раздобыть у Таливее и в большем размере.
Рассказ будет о другом - о том, как Троицкий, в условиях тотальной нищеты 1990-х, поддержал меня материально. В какой-то период он был главным редактором русскоязычного Playboy и заказал у меня несколько карикатур с легким эротическим налетом. Сделал я тогда три-четыре рисунка про сексуальное поведение динозавров и пришельцев. Отправил в Москву, и мне перевелся, по меркам той Эстонии, приличный гонорар. Некоторые вышли, и один экземпляр журнала у меня даже лежал - но, увы, затерялся при переездах. Да будет ему долгая жизнь!
Замечание Троицкого вызвало у членов комсомольского и парткомов городских комитетов крупные капли пота на лбу.
Юку-Калле: Ты также писал музыку с ним.
Харди: Весной 1987 года, на волне перестройки, фольклорно-музыкальный ансамбль Singer Vinger наконец-то был допущен на Олимп рок-музыки Эстонии - Тартуские дни современной музыки. На этот раз в жюри пригласили и Троицкого. Подводя итоги, он объявил, что - хотя в целом программа, как всегда, была на уровне, но лично для него из всего выделились только два оригинальных коллектива - Rosta Aknad и Singer Vinger!
В жюри, где обычно сидели работники комсомольских и партийных комитетов, такое заявление вызвало неловкую потливость, но мнение московского эксперта игнорировать нельзя было. В итоге мы тоже получили какую-никакую специальную премию, в материальном выражении - классную кожаную кепку.
Эркки-Свен Тююр
Композитор
Юку-Калле: Как ты познакомился с Артемием?
Эркки-Свен Тююр: Мое знакомство с Артемием началось в 1980 или 1981 году на Тартуских музыкальных днях, где его, тогдашнего московского журналиста, впечатлила группа In spe, которой я руководил и писал большую часть музыки.
Похвала на страницах «центральной прессы» (вроде Комсомольской правды) помогла нам проскочить через рифы местной идеологической настороженности - «если Москва одобряет, значит, и тут можно расслабиться», наверное, думали функционеры. А в 1982 году Артемий организовал для In spe два подряд концерта в московском Доме культуры. Это была какая-то клубная сцена машиностроительного завода, но вполне приличный зал.
Не знаю, то ли «куда следует» было в тот момент не до нас, то ли донос так и не дошел, но ничего плохого не случилось.
Для солидности Аркадий Петров, известный джазовый исследователь, перед концертом прочитал длинную лекцию о различиях между религиозной музыкой Восточной и Западной церквей - видимо потому, что в программе был Lumen et cantus на канонический латинский текст.
Но на одном из концертов кто-то из публики передал на сцену записку - прекратите петь псалмы, а то сообщим «куда надо». Не знаю, то ли «куда надо» было занято, то ли записка никуда не пошла, но обошлось. Артемию – огромная благодарность за былую поддержку!
Херберт Мурд
Руководитель бара Texas
Юку-Калле: Ты, кажется, первый из всей нынешней эстонской дружеской компании, кто познакомился с Артемием?
Херберт Мурд: Было это в 1979 году. За несколько лет до этого я познакомился в США, в Оклахоме, с госпел-группой Oral Roberts University Living Sound. Провели пару подпольных концертов в Таллинне и решили - надо делать нечто большее: неофициальный тур по всему СССР.
План был привезти группу в страну как туристов на автобусе, начать с Киева, проехать в Тбилиси и Ереван, закончить в Москве и Ленинграде. Я общался с московскими музыкантами и услышал: есть такой человек - Артем Троицкий, который завязывает все музыкальные ниточки Москвы, официальные и подпольные.
В московском эстеблишменте тогда бурлила неофициальная культура: смотрели на больших экранах фильмы, которые официально не шли, работали ночные клубы для своих, концерты для избранных кольцевались внеафиши. Что не дозволено быку, дозволено Юпитеру.
Для меня эта история кончилась двухлетней отсидкой. Артем потерял работу в каком-то научном институте.
Я поехал в Москву, позвонил ему домой, он пригласил меня к себе, и поздней ночью рассказал ему о моем плане. И примерно через полгода всё состоялось - американская группа выступила на двух подпольных концертах в строго контролируемой Москве перед олимпиадой, и где - в Дворце культуры газеты Правда! В первый вечер Троицкий пригласил на разогрев «Машину времени», во второй - джаз-рок группу Алексея Козлова «Арсенал».
Среди слушателей были почти все тогдашние российские музыкальные звезды - например, Стас Намин (Микоян), Давид Тухманов, Александр Градский и любимый композитор Брежнева Александра Пахмутова. Пахмутова, к слову, после концерта пришла к американцам за кулисы и подарила им ноты своих песен.
Эпилог: Living Sound записали на английском две песни Пахмутовой. Для меня все кончилось двумя годами тюрьмы, Артем потерял место в научном институте. Но наша дружба, начавшаяся тогда, живет до сих пор.
Меэлис Кубитс
Деятель культуры
Я рад, что из сотен российских политэмигрантов именно Артемий Троицкий оказался у нас - ну, и еще некоторые, но Тёма, конечно, самый известный. По-моему, это даже маленький комплимент Эстонии, что ее выбрал музыкальный критик - крупнейший в своей области не только на бывшей родине, но и, возможно, в Восточной Европе.
Мы же - певческий народ, для нас такие ассоциации органичны, и интеллигентные, сдержанные и в умеренных количествах российские эмигранты заметно обогатили нашу публичную дискуссию.
Не зря ведь я говорю: за таких людей конкурируют многие страны.
И это не просто слова - за таких людей, как Артемий, действительно борются страны. Например, желание Каспарова быть у нас в свое время эстонские власти упустили, хотя жить он у нас все равно частично может.
Мои 12 баллов Артемию - не за то, что он сделал в Эстонии, а за то, что 15 лет назад на концерте U2 в Москве вывел на сцену Боно и Юрия Шевчука, перевел одну из песен U2, и потом оба исполнили ее - каждый на своем языке, импровизировав. Это был мощный акт гражданской дипломатии в то время, когда Россия еще искала себя, хотя сам Артемий, наверное, уже тогда внутренне принял решение уехать.
Пеэтер Волконский
По профессии - Волк
Давно знакомы! Хорошо знакомы! И дальше будем дружить!