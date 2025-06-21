«Вот это настоящая измена!» Королеву Камиллу заметили на скачках с сумкой, которая названа в честь принцессы Дианы

В четвёртый день ежегодных скачек Royal Ascot, которые проходят на ипподроме в Аскоте (Англия), королева Камилла блистала в белом платье британского дизайнера Анны Валентайн, дополнив образ брошью Raspberry Pip, принадлежавшей покойной королеве Елизавете II, и шляпой с перьями от Филипа Трейси. Однако внимание общественности привлек только один аксессуар - сумка молочного цвета Lady Dior, которую Камилла держала в руках.

В описании к сумке на официальном сайте модного дома отмечается: «Знаменитая сумка Lady Dior навсегда связана с леди Дианой, принцессой Уэльской. В сентябре 1995 года на открытии ретроспективы Поля Сезанна в Большом дворце в Париже первая леди Франции Бернадетт Ширак подарила ей сумку Dior, официальный запуск которой еще не состоялся и которая тогда называлась Chouchou».

Эта сумка быстро стала одним из самых узнаваемых аксессуаров принцессы: Диана заказывала модель в разных цветах и размерах, использовала ее как для официальных мероприятий, так и для повседневных выходов. В результате в 1996 году Dior официально переименовал модель в Lady Dior в честь своей главной поклонницы.