«Вот это настоящая измена!» Королеву Камиллу заметили на скачках с сумкой, которая названа в честь принцессы Дианы

В сети обсуждают новый выход королевы Камиллы. Все дело в том, что в рамках Королевского Аскота она появилась с сумкой Lady Dior, которая получила свое название в честь первой супруги короля Карла III, принцессы Дианы.
В четвёртый день ежегодных скачек Royal Ascot, которые проходят на ипподроме в Аскоте (Англия), королева Камилла блистала в белом платье британского дизайнера Анны Валентайн, дополнив образ брошью Raspberry Pip, принадлежавшей покойной королеве Елизавете II, и шляпой с перьями от Филипа Трейси. Однако внимание общественности привлек только один аксессуар - сумка молочного цвета Lady Dior, которую Камилла держала в руках.
В описании к сумке на официальном сайте модного дома отмечается: «Знаменитая сумка Lady Dior навсегда связана с леди Дианой, принцессой Уэльской. В сентябре 1995 года на открытии ретроспективы Поля Сезанна в Большом дворце в Париже первая леди Франции Бернадетт Ширак подарила ей сумку Dior, официальный запуск которой еще не состоялся и которая тогда называлась Chouchou».
Эта сумка быстро стала одним из самых узнаваемых аксессуаров принцессы: Диана заказывала модель в разных цветах и размерах, использовала ее как для официальных мероприятий, так и для повседневных выходов. В результате в 1996 году Dior официально переименовал модель в Lady Dior в честь своей главной поклонницы.
На фоне непростой истории отношений Карла III, Дианы и Камиллы выбор королевы вызвал неоднозначную реакцию в сети. Некоторые пользователи назвали его «неуместным» и «кощунственным», учитывая, насколько тесно Lady Dior ассоциируется с образом покойной принцессы.
«Ладно, что уж там, увела Камилла мужа (ну и бог с ним), но появиться с сумкой, названной в честь "королевы сердец" Lady Di, - вот это настоящая измена!» - отметили пользователи соцсетей.
Напомним, принц Чарльз (в настоящее время король Карл III) и Диана Спенсер поженились в 1981 году. В браке у них родились двое сыновей - Уильям и Гарри. Отношения пары осложнялись продолжающейся связью Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз. Супруги стали жить раздельно в 1992 году, а официально развелись в 1996-м. Через год принцесса Диана погибла в аварии в Париже.
Камилла, которая до этого была в браке с Эндрю Паркер-Боулзом, вышла замуж за Карла III в 2005 году. Свадьба состоялась в гражданском порядке в ратуше в Виндзоре.