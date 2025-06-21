ФОТО Жительница Тарту вышла замуж в корзине воздушного шара: я и не подозревала, что никто раньше не делал этого в Эстонии и Латвии!

В конце мая жители Тарту Лийс и Лаури связали себя узами брака весьма необычным способом - в корзине воздушного шара. По словам новоиспеченной жены, самой сложной частью организации стала погода, из-за которой церемонию перенесли с рассвета на закат.
Лийс и Лаури вместе уже 20 лет, у них трое прекрасных детей. 25 мая, в солнечный и безветренный вечер, они вступили в законный брак.
Эта необычная церемония привлекла внимание многих жителей Тарту, наблюдавших за прекрасным вечерним небом - молодожены расписались прямо на воздушном шаре.
Идея такой свадьбы пришла Лийс однажды ранним утром, когда она ехала на работу. «Было очень приятно, свежо, туман лежал над полями. Вообще, раннее утро – мое любимое время, ведь тогда так чисто, тихо и свет идеальный. По пути в деревню я увидела два воздушных шара в небе - это смотрелось так красиво», - вспоминает новоиспеченная жена.
Поскольку с Лаури они прожили вместе 20 лет, Лийс решила, что пора официально стать его женой. Однако традиционная свадьба совсем не подходила паре. «Я человек эмоциональный, мне не нравится обыденность, не люблю толпу и стандартные свадебные игры, поэтому мне в голову пришла мысль жениться между небом и землей. А еще так никто не сможет крикнуть, что не согласен с нашим союзом», - шутит Лийс.
Летать на воздушном шаре она мечтала уже много лет. Она рассказала об идее мужу, и он поддержал ее. Оказалось, они стали первыми в Эстонии, кто провел такую необычную церемонию.
Шары прибыли вместе с пилотами из Латвии, где браки в корзине воздушного шара еще не заключались. «Я даже не подозревала, что этого не делали раньше ни в Эстонии, ни в Латвии. Мне казалось, что это вполне нормально и адекватно!» - говорит Лийс.
Для церемонии выбрали Тарту - город, где родилась Лийс. Но до последнего оставался вопрос, как все пройдет - куда подует ветер, какая будет погода. «Именно это сделало все особенно интересным!» - отмечает Лийс.
По ее словам, на подготовку ушло не так много времени. Когда она поделилась своей идеей с одной из фирм, организующих полеты на шарах, команда отнеслась очень доброжелательно.
«Реальное планирование началось только с середины мая, когда мы вместе с командой внимательно следили за прогнозом. В субботу целый день шел дождь, и я уже почти потеряла надежду: прогноз менялся каждый час, казалось, дождь будет и в воскресенье. Настоящим подарком стало то, что именно в намеченный день погода оказалась идеальной: свежо, солнечно, умеренно тепло и не слишком жарко», - рассказывает Лийс.
Хотя изначально планировалось подняться в воздух на рассвете, погода заставила перенести церемонию к закату. До последнего были сомнения, состоится ли полет - даже за восемь часов до свадьбы выяснилось, что первоначальный фотограф не сможет приехать, но, к счастью, нашли нового.
«Я безмерно благодарна Кристьяну Лухаметсу (регистратор и священник - прим.ред) за то, что, несмотря на страх высоты и плотный график, он был с нами, проявив гибкость и терпение», - хвалит Лийс проводившего обряд пастора. Причем из всей компании только он боялся высоты.
В итоге все прошло идеально с самого начала до конца. «Всю организационную работу на себя взяла команда с воздушного шара - они просто замечательные, мы им очень благодарны», - отмечает Лийс.
Однако она советует другим: если планируется большая свадьба с множеством гостей, такая организация может быть куда сложнее. В их случае все было проще - в одном шаре женились Лийс и Лаури, в другом летели их дети.
«Так как наши дети уже довольно взрослые, пришлось лететь на двух шарах: мы с духовным наставником, фотографом и пилотом были в большом, а трое детей с еще одним пилотом - в маленьком».
Обычно сначала проходит церемония, потом праздник, но пара из Тарту решила вначале провести семейный праздник, а затем отправиться на церемонию в небо.
«Вроде принято думать, что так не делают - сначала должна быть церемония, потом вечеринка. Но мы не суеверны, поэтому у нас получилось наоборот. Для нас все вышло идеально, ведь погода была идеальной. Пилоты тоже признались, что не могли бы мечтать о погоде лучше, чем эта».
В завершение Лийс говорит: «Этот день был настолько ярким, что если вдруг я когда-нибудь впаду в деменцию, думаю, именно этот момент навсегда останется в моей памяти!»