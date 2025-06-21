ФОТО Жительница Тарту вышла замуж в корзине воздушного шара: я и не подозревала, что никто раньше не делал этого в Эстонии и Латвии!

Для церемонии выбрали Тарту - город, где родилась Лийс. Но до последнего оставался вопрос, как все пройдет - куда подует ветер, какая будет погода. «Именно это сделало все особенно интересным!» - отмечает Лийс.

Погода была на стороне молодоженов, а закат оказался идеальным. Фото: Erakogu

По ее словам, на подготовку ушло не так много времени. Когда она поделилась своей идеей с одной из фирм, организующих полеты на шарах, команда отнеслась очень доброжелательно.

«Реальное планирование началось только с середины мая, когда мы вместе с командой внимательно следили за прогнозом. В субботу целый день шел дождь, и я уже почти потеряла надежду: прогноз менялся каждый час, казалось, дождь будет и в воскресенье. Настоящим подарком стало то, что именно в намеченный день погода оказалась идеальной: свежо, солнечно, умеренно тепло и не слишком жарко», - рассказывает Лийс.

Хотя изначально планировалось подняться в воздух на рассвете, погода заставила перенести церемонию к закату. До последнего были сомнения, состоится ли полет - даже за восемь часов до свадьбы выяснилось, что первоначальный фотограф не сможет приехать, но, к счастью, нашли нового.

«Я безмерно благодарна Кристьяну Лухаметсу (регистратор и священник - прим.ред) за то, что, несмотря на страх высоты и плотный график, он был с нами, проявив гибкость и терпение», - хвалит Лийс проводившего обряд пастора. Причем из всей компании только он боялся высоты.