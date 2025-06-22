Бывшая стюардесса рассказала, что нельзя делать в самолете

Бывшая стюардесса Ким Деллер, которая сейчас работает в туристической компании, занимается именно тем, что объясняет клиентам, как вести себя на отдыхе, в частности в самолете. Вот ее список того, что строго не рекомендуется делать во время полета:

Класть ноги на сиденье. По словам бывшей бортпроводницы, худшее, что могут сделать пассажиры, это положить ноги на сиденье. «Это негигиенично, излишне, невежливо и демонстрирует полное пренебрежение к другим пассажирам», - отметила Деллер.

Снимать обувь и носки. «Такое поведение запрещено в самолете»​, - говорит она.

Пользоваться гаджетами на большой громкости. «Еще одним очень раздражающим поведением является использование гаджетов или устройств без наушников. Вы находитесь в небольшом пространстве, и вас все слышат», - отмечает бывшая стюардесса.

Разговаривать, когда бортпроводники проводят инструктаж о безопасности. Даже если вы уже не впервые пользуетесь самолетом и считаете, что не услышите ничего нового, не мешайте другим пассажирам, которые хотят послушать инструктаж от стюардесс перед полетом.

Вставать с кресла сразу после приземления. «На самом деле нет необходимости спешить вставать, готовясь к высадке, пока самолет полностью не остановится. Если у вас есть багаж в багажном отделении, он может появиться на ленте через некоторое время, поэтому нет смысла пытаться первым выйти из самолета», - объясняет Ким Деллер.