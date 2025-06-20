Экс-ведущая шоу «Орел и решка» родила сына: первые фото из роддома​

Первыми кадрами из роддома Леся поделилась в Instagram. Жених забрал их с сыном из медицинского учреждения в Киеве.

«Сын», - лаконично написала Никитюк, которая до последнего публично не подтверждала беременность.

Имени первенца звезда экрана не раскрыла. Также Леся не показала лицо малыша. В четверг, 19 июня, о рождении сына у телеведущей начали сообщать известные блоггеры, ссылаясь на собственные источники.

Известная телеведущая помолвлена с 29-летним военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Он сделал Лесе предложение во время их отдыха в Карпатах в начале 2025 года. Жених и отец ребенка Леси Никитюк - морской пехотинец ВСУ, служит в одном из подразделений украинских морпехов.