Комфортно путешествовать с младенцем возможно: молодая мать поделилась опытом

«Как человек, который достаточно много путешествует, признаю, что нервничала. Что, если бы ребенок заплакал? Что, если бы мы побеспокоили пассажиров рядом? Что, если бы у него порвался подгузник? Было много причин для беспокойства», - пишет она.

Но на момент публикации Майда со своим ребенком, которому еще нет и года, уже совершила восемь авиаперелетов, в том числе и за границу. По словам женщины, она нашла способ, как сделать эти путешествия безопасными и комфортными для ребенка, не мешая при этом людям вокруг.

Майда составила список того, что именно помогло ей сделать путешествия с ребенком максимально комфортными:

Короткое первое путешествие. Первый перелет Майды с ее младенцем длился всего 90 минут. Это дало женщине возможность познакомить ребенка с новым опытом. Кроме того, она смогла понять, нужно ли что-то скорректировать для будущих, более длинных перелетов.

Детская переноска обязательна. В каждое путешествие Майда берет рюкзак-переноску для ребенка. Она компактна, удобна и освобождает руки, что бывает полезно на многих этапах путешествия. При этом ребенок всегда находится в максимальной безопасности.