Гламурный спортивный костюм создал туристке проблемы в аэропорту

Иногда туристы даже не подозревают, что проблемы при прохождении через сканеры безопасности перед посадкой на самолет могут возникнуть из-за, казалось бы, безобидных вещей.

В этом на собственном опыте убедилась британская путешественница и журналистка Даниэль Кейт Роу, которую подвел гламурный велюровый спортивный костюм со стразами.

«Для меня поездка в аэропорт - это такой же опыт, как и сам отпуск, и важно, чтобы мой наряд был одновременно симпатичным и удобным. Поэтому, по моему мнению, спортивные костюмы - лучший выбор для путешествий. Когда я летела из аэропорта Манчестера в Пальму в прошлом месяце, я знала, что мой спортивный костюм Juicy Couture - обязательная вещь.

Для максимального комфорта я надела его с уггами. Да, я летела в жаркую страну, но прибытие было ночью, и в трансфере работал кондиционер, так что все было удобно», - рассказала она.

Даниэль вспоминает, что сначала все шло гладко, однако когда она положила куртку от спортивного костюма в специальную корзину перед проверкой безопасности, прозвучали первые тревожные сигналы.

«Сотрудник, отвечающий за корзины, спросил меня: "У вас такие же брюки, как эти?", указывая на стразы с надписью Juicy на спине моего костюма. Я ответила положительно. Они посмеялись и сказали, что меня точно остановят после сканера», - отметила девушка.

Так и случилось: при прохождении через сканер после сигнала о подозрительном предмете Даниэль остановили для дополнительной проверки, спросили, есть ли у нее что-то в карманах, а затем отправили на проверку обуви.

«Когда я уходила, сотрудник службы безопасности посоветовал мне больше не надевать мой спортивный костюм Juicy в аэропорт, если не хочу, чтобы меня останавливали.

Признаюсь, это не первый раз, когда я слышу такой совет, но костюм слишком удобный и стильный. Честно говоря, меня часто останавливают и досматривают из-за украшений, так что, возможно, в любом случае меня бы проверили. Я думала, что стразы на костюме - просто пластик, а не металл, но кто знает», - добавила Даниэль.