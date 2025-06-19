Гламурный спортивный костюм создал туристке проблемы в аэропорту

Зона прохождения проверки безопасности в аэропорту часто ассоциируется у путешественников с большими очередями, особенно в разгар отпускного сезона. Поэтому существует множество полезных советов, как ускорить этот процесс, пишет Daily Express.
Иногда туристы даже не подозревают, что проблемы при прохождении через сканеры безопасности перед посадкой на самолет могут возникнуть из-за, казалось бы, безобидных вещей.
В этом на собственном опыте убедилась британская путешественница и журналистка Даниэль Кейт Роу, которую подвел гламурный велюровый спортивный костюм со стразами.
«Для меня поездка в аэропорт - это такой же опыт, как и сам отпуск, и важно, чтобы мой наряд был одновременно симпатичным и удобным. Поэтому, по моему мнению, спортивные костюмы - лучший выбор для путешествий. Когда я летела из аэропорта Манчестера в Пальму в прошлом месяце, я знала, что мой спортивный костюм Juicy Couture - обязательная вещь.
Для максимального комфорта я надела его с уггами. Да, я летела в жаркую страну, но прибытие было ночью, и в трансфере работал кондиционер, так что все было удобно», - рассказала она.
Даниэль вспоминает, что сначала все шло гладко, однако когда она положила куртку от спортивного костюма в специальную корзину перед проверкой безопасности, прозвучали первые тревожные сигналы.
«Сотрудник, отвечающий за корзины, спросил меня: "У вас такие же брюки, как эти?", указывая на стразы с надписью Juicy на спине моего костюма. Я ответила положительно. Они посмеялись и сказали, что меня точно остановят после сканера», - отметила девушка.
Так и случилось: при прохождении через сканер после сигнала о подозрительном предмете Даниэль остановили для дополнительной проверки, спросили, есть ли у нее что-то в карманах, а затем отправили на проверку обуви.
«Когда я уходила, сотрудник службы безопасности посоветовал мне больше не надевать мой спортивный костюм Juicy в аэропорт, если не хочу, чтобы меня останавливали.
Признаюсь, это не первый раз, когда я слышу такой совет, но костюм слишком удобный и стильный. Честно говоря, меня часто останавливают и досматривают из-за украшений, так что, возможно, в любом случае меня бы проверили. Я думала, что стразы на костюме - просто пластик, а не металл, но кто знает», - добавила Даниэль.
При этом она утверждает, что не единственная, у кого возникали проблемы в аэропортах из-за подобных спортивных костюмов. Несколько других женщин также поделились похожими историями в соцсетях.