Selver игнорирует правила пищевой гигиены? Вафли для мягкого мороженого в магазине может пощупать любой

Еще совсем недавно мы писали о том, как подростки пробуют сок в магазине, а затем возвращают его на полку. Теперь торговая сеть Selver создала условия, при которых дегустировать продукты можно не тайком, а прямо на глазах у сотрудников, покупателей и камер видеонаблюдения. Однако Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA) проблемы в этом не видит.
Следующее фото сделал один обеспокоенный гражданин и опубликовал его в эстонской группе на Reddit. Он сопроводил снимок комментарием: «Сфотографировал зону касс одного торгового центра, где стоит аппарат для мягкого мороженого. Бросилось в глаза, что вафли лежат совершенно без всякой защиты. Каждый проходящий может их случайно или специально потрогать, покашлять рядом, даже ребенок легко до них дотянется. Разве это нормально? В сфере общественного питания и розничной торговли существуют четкие санитарно-гигиенические требования, в том числе положения и нормы по охране здоровья, и такого быть не должно».