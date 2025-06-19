Selver игнорирует правила пищевой гигиены? Вафли для мягкого мороженого в магазине может пощупать любой

Следующее фото сделал один обеспокоенный гражданин и опубликовал его в эстонской группе на Reddit. Он сопроводил снимок комментарием: «Сфотографировал зону касс одного торгового центра, где стоит аппарат для мягкого мороженого. Бросилось в глаза, что вафли лежат совершенно без всякой защиты. Каждый проходящий может их случайно или специально потрогать, покашлять рядом, даже ребенок легко до них дотянется. Разве это нормально? В сфере общественного питания и розничной торговли существуют четкие санитарно-гигиенические требования, в том числе положения и нормы по охране здоровья, и такого быть не должно».