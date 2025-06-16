Арабика или робуста: какой кофе действительно лучше и почему

В робусте - высокое содержание кофеина, а также хлорогеновой кислоты, но мало сахаров и жиров. Поэтому такой кофе имеет резкий, горький и однотонный вкус. Если говорить о том, какой кофе крепче - арабика или робуста, то, безусловно, последний. Он лучше бодрит, но сложного букета в нем вы не найдете.

Что дороже - арабика или робуста​​

Арабика обходится дороже - она более капризна в плане выращивания и требует особых условий. Ей нужен мягкий климат, тень, регулярный полив и при этом она не всегда дает хороший урожай. Сложности со сбором и доставкой также влияют на цену.

Робуста же неприхотлива - ее можно выращивать в низинах, она не боится жары, влажности и устойчива к болезням. Поэтому урожайность робусты в разы выше и она - дешевле. Именно поэтому часто используют смесь арабики и робусты - это снижает затраты, но придает напитку аромат и бодрящий эффект.

Кроме этого, робусту часто добавляют в эспрессо-смеси - также для крепости, и чтобы получить характерную «пенку». В классическом итальянском кофе вы встретите и арабику, и робусту, что придает напитку плотный вкус и горечь. Капучино из такой смеси приобретает нотки горького шоколада.

Но если заваривать кофе в турке или френч-прессе (не в кофемашине), то робуста здесь не подойдет - вкус выйдет грубым и плоским, но арабика раскроется во всей своей красе.