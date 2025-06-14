Папа Лев XIV оказался родственником Мадонны и Анджелины Джоли

В свежем исследовании, опубликованном The New York Times, говорится, что новоизбранный Папа Лев XIV связан дальним родством с Мадонной и Джастином Бибером. При составлении родословной нового главы Католической церкви, родившегося в Чикаго, журналисты выяснили, что всех их объединяет общий предок примерно в шестом поколении.

Как отмечает издание, через канадского предка Луи Буше де Гранпре, родившегося в Труа-Ривьере (Квебек), Папа Лев XIV связан с множеством дальних родственников из Канады.

Оказалось, что тот же предок объединяет Папу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, актрисой Анджелиной Джоли, бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон и писателем Джеком Керуаком.

Billboard отмечает, что из всех этих звезд, наиболее ироничной является связь Папы с Мадонной, учитывая прошлые конфликты певицы с Ватиканом. Особенно громким был скандал после релиза ее клипа Like a Prayer в 1989 году, в котором она целуется с изображением сексуализированного Иисуса.

В 2022 году Мадонна в шуточной форме обратилась к Папе Франциску в Twitter: «Надо бы как-нибудь встретиться и обсудить кое-что важное. Меня уже трижды отлучали от церкви - это как-то несправедливо».

Теперь, когда она и Папа Лев XIV - пусть и дальние, но родственники, у нее, возможно, появился шанс на примирение. Мадонна, напомним, имеет итальянские корни и воспитывалась в католической семье.

Что касается Джастина Бибера, он давно открыто говорит о своей вере. В 2021 году он сообщил, что является членом христианской церкви Churchome. А недавно Бибер снова обратился к теме веры, опубликовав загадочный пост в Instagram 3 июня: «Кто вы такие, чтобы решать, что кто-то заслуживает, а что - нет… Это решает Бог».